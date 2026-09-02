Desestiman caso por corrupción en Honduras
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TEGUCIGALPA.- Un juez hondureño dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por fraude y lavado de dinero.
Hernández regresó el 26 de julio al país centroamericano, cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre y recobró la libertad.
"En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado", informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.
Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia "no participantes participación del imputado en los hechos investigados", por lo cual desestimó el caso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, comentó en rueda de prensa que el martes se le extendió la carta de libertad al expresidente, tras el fallo del juez.
no te pierdas estas noticias
Rusia bombardea Kiev: 12 muertos y daños en edificios residenciales
AP
Alemania responsabiliza a Rusia por intento de ataque con dron en aeropuerto de Leipzig.
Estados Unidos bombardea objetivos en Irán y causa víctimas en boda
AP
La Guardia Revolucionaria iraní lanzó misiles contra una base estadounidense en Jordania en represalia.
Presiones de Trump y seguridad marcan segundo año de Sheinbaum
AP
Controversia por acusaciones de narcotráfico afecta al partido Morena y gobierno federal.