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QUITO.- Una jornada de protestas convocada por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles en Colombia movilizó el jueves a ciudadanos descontentos con el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella y su propuesta de Ley de Rescate Económico, provocando enfrentamientos con la fuerza pública.

La protesta se da poco después de que De la Espriella cumpliera sus primeros 100 días en el poder. Se trata del segundo pulso de la oposición en las calles — el primero fue a mediados de octubre — y ocurre luego de que el gobierno modificó el protocolo para el uso de la fuerza ante manifestaciones .

Sectores de oposición señalan que el mencionado proyecto de rescate económico, que está en análisis del Legislativo, impactará a las clases populares. El domingo, De la Espriella anunció que no se gravarán los alimentos y defendió su política de austeridad fiscal .

Desde tempranas horas, los manifestantes se congregaron en distintos puntos de Bogotá, lo que generó cierres viales temporales y afectaciones en la movilidad.

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Avanzada la tarde, en las inmediaciones de la estatal Universidad Nacional de Colombia, los ánimos se elevaron provocando disturbios entre manifestantes y agentes policiales que buscaban dispersarlos con tanquetas y bombas lacrimógenas. Hacia la noche la situación se normalizó.

Según reportó la empresa de pasajeros Transmilenio, más de 356.000 usuarios fueron afectados por las protestas y se registraron daños y actos de vandalismo durante las escaramuzas.

Además de la capital, manifestantes se movilizaron en ciudades como Cali, Barranquilla, Cúcuta y Medellín.