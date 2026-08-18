Pasos para consultar el registro de tu celular

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- La implementación de la normativa de identificación de telefonía móvil en el país marca un hito en la regulación de las telecomunicaciones.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reporta avance en registro celular

De acuerdo con datos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a través del Portal Oficial del Gobierno de México (gob.mx/crt), el avance estadístico reporta que más de 71 millones de líneas móviles cuentan ya con un registro formal vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de sus titulares. Esta disposición administrativa tiene la finalidad de erradicar el uso anónimo de chips telefónicos y combatir conductas ilícitas como la extorsión o el fraude telefónico.

Sin embargo, debido a las prórrogas establecidas y al calendario oficial de cumplimiento que fija la desconexión paulatina de líneas sin registro según el último dígito del número celular, diversos usuarios manifiestan incertidumbre respecto a si su operador ya procesó de manera correcta la asociación de su número. Ante este panorama, las autoridades en materia de telecomunicaciones implementan un sistema centralizado de consulta remota que permite a los ciudadanos verificar la totalidad de líneas activas asociadas a su clave de identidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Obligaciones de operadores y proceso de consulta para usuarios

De acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, los proveedores de servicios móviles (como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, entre otros) tienen la obligación legal de mantener plataformas de consulta abiertas al público.

Dichos sistemas deben permitir la verificación mediante el ingreso exclusivo de la CURP o del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), garantizando la protección y confidencialidad de los datos personales recopilados conforme a la legislación aplicable.

El procedimiento de verificación resulta accesible, gratuito y ejecutable desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Según la estructura técnica detallada en la plataforma gubernamental de la CRT, el proceso para comprobar si un número celular ya se encuentra debidamente registrado consta de las siguientes fases:

1. Acceso al portal institucional: El usuario ingresa a la sección de plataformas de consulta dentro del portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (portal.crt.gob.mx).

2. Selección del operador de servicio: En la interfaz principal, la persona elige la empresa telefónica que le provee señal (por ejemplo, Telcel, AT&T, Movistar, CFE Telecomunicaciones, Bait u OXXO CEL).

3. Ingreso a la sección de consulta: El enlace redirige al sistema seguro de la compañía telefónica seleccionada, donde el usuario ubica la opción denominada "Consulta", "Checa tus líneas" o "Control Personal".

4. Validación de datos personales: La persona teclea los 18 caracteres alfanuméricos de su CURP y resuelve el código de seguridad o prueba de validación que aparece en pantalla.

5. Emisión del resultado: El sistema genera un desglose o comprobante digital que especifica la cantidad de líneas activas asociadas formalmente a esa Clave Única de Registro de Población.

En caso de que el informe arroje diferencias entre los números registrados y el uso real del usuario, la normativa aplicable en telecomunicaciones establece protocolos inmediatos de resolución:

- Detección de números no reconocidos: Si la plataforma despliega una línea activa que la persona no contrató o no reconoce, el mismo portal del operador ofrece el botón de reporte o la solicitud de desvinculación inmediata. De acuerdo con los lineamientos del DOF, los usuarios también pueden acudir a los centros de atención a clientes con su identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para exigir la baja del número no autorizado.

- Falta de vinculación en la línea actual: Si el sistema indica que el número telefónico en uso carece de registro, la plataforma redirige en automático al flujo de alta remota. Para este trámite se requiere tener digitalizada una identificación oficial (INE o pasaporte) y realizar la validación de identidad correspondientes mediante la prueba de vida que solicita el sistema.

Las autoridades del sector reiteran que la verificación oportuna previene cortes temporales en la transmisión de datos móviles, llamadas salientes y mensajería instantánea, garantizando la continuidad en la comunicación digital de la población.