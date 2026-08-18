PT en San Lázaro asegura que no pueden acusar a "Andy" sin pruebas

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados expresó su solidaridad y respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a defender la soberanía nacional y no intervención extranjera.

PT defiende a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa

A través de un comunicado, aseguró que los problemas deben ser resueltos por los mexicanos y condenaron cualquier intento de injerencia fuera de la frontera mexicana.

No puede acusarse a "Andy" sin pruebas

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Con relación a la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 14 de agosto, comentó que no se le puede acusar de actos indebidos sin pruebas.

"Condenamos también las voces de la derecha en nuestro país que inmediatamente buscan inculparlo sin tener una base legal, sin sustento y violando el principio de presunción de inocencia".

"Hacemos un llamado a cerrar filas en torno a nuestra Presidenta y la defensa de nuestro país", concluyó.

Reginaldo Sandoval rechaza apoyar a hijo de AMLO

Cabe decir que un día antes, el coordinador petista Reginaldo Sandoval rechazó "meter las manos al fuego" por el hijo del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Bueno, es que nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, nosotros no solapamos a nadie, nosotros, nadie que viole la ley o que esté fuera de la ley, o que ande en la corrupción o ande por fuera de los principios de la 4T, por nadie metemos las manos al fuego", expresó.

Pero pidió al gobierno estadounidense explicar la causa por la que quitaron el permiso de López Beltrán de entrar a Estados Unidos. También afirmó que el gobierno norteamericano busca influir en las elecciones de México del próximo año.

"No tengo ninguna duda de que el gobierno de Estados Unidos ha intervenido en las elecciones de Colombia, en las de Honduras, está en Brasil y está también en México, de eso no tengo ninguna duda", dijo Sandoval.