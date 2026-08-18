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Salida de Mónica Soto genera preocupación en consejeros del INE

Consejeros del INE destacan que la vacante afecta el equilibrio en el Tribunal Electoral y podría influir en decisiones clave.

Por El Universal

Agosto 18, 2026 05:36 p.m.
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Salida de Mónica Soto genera preocupación en consejeros del INE
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Consejeros electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su preocupación ante la salida anticipada de la magistrada Mónica Soto Fregoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a menos de un mes del arranque del Proceso Electoral 2026-2027.

      Consecuencias de la salida de Mónica Soto en el Tribunal Electoral

      En entrevista previo al inicio de la sesión de este martes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey lamentó que con la salida de Soto Fregoso se sumen dos vacantes que deberían ocupar mujeres dentro de esta Sala Superior.

      "Ahora se queda la magistrada Claudia Valle sola, lamentablemente hay dos vacantes. Pues tendríamos que ver si se designa a alguien en esta vacante o incluirla nosotros en la próxima elección judicial que organicemos aquí en el INE", explicó.

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      La consejera electoral consideró que sí impacta en el trabajo que haga dicho Tribunal sobre la elección del próximo 6 de junio de 2027, pues, a pesar de que la presidencia de la Sala Superior tiene voto de calidad, deja de haber contrapeso natural en el órgano colegiado.

      Opiniones de consejeros sobre el voto de calidad y la integración del Tribunal

      En ese mismo sentido se posicionó el consejero Martín Faz, quien consideró que el voto de calidad de la presidencia "no es bueno", porque conduce a que la decisión recaiga en la consideración de una sola persona.

      "Sí hay una afectación en el hecho de no tener un órgano electoral bien integrado. Un voto de calidad conduce a que la decisión recaiga solo en el criterio de una persona, justo para eso son los órganos colegiados. Forma parte de una arquitectura institucional, diseñada para evitar que las decisiones recaigan en solo una persona", explicó.

      El consejero electoral Jorge Montaño consideró que, legalmente, para buscar quién ocupe la vacante que deja Mónica Soto debe esperarse a que llegue la próxima elección del Poder Judicial.

      "Si no, sería una elección extraordinaria ya dentro de un proceso que iniciará el 10 de septiembre y no hay tiempo. Pero ellos tienen mecanismos de sustitución, los órganos jurisdiccionales, esa es una gran ventaja", señaló.

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