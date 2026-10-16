logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump asegura que no usará armas nucleares en Irán

El presidente estadounidense descartó el despliegue de tropas en suelo iraní.

Por EFE

Octubre 16, 2026 07:53 a.m.
A
Trump asegura que no usará armas nucleares en Irán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington, 16 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada "Madre de todas las bombas" (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

      Donald Trump y el uso de la bomba MOAB en Irán

      En entrevista anoche con el canal conservador Newsmax, Trump negó también que tenga previsto desplegar tropas sobre el terreno en Irán, algo que podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mucho más impredecible y arriesgado en Oriente Medio.

      "No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo", aseguró Trump en la entrevista, después de que CNN revelara el jueves que la Casa Blanca tiene previsto lanzar su mayor proyectil no nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La madre de todas las bombas no es nuclear. Es una bomba extremadamente grande, es como una pequeña bomba nuclear", explicó Trump, que no desmintió la información de CNN ni aclaró si ha autorizado su uso.

      Planes del Pentágono para un ataque con MOAB

      CNN informó ayer de que el Pentágono tiene planes listos para potencialmente utilizar la MOAB o GBU-43/B contra la infraestructura energética y nuclear del régimen iraní si Trump autoriza la reanudación de los ataques en Oriente Medio.

      El uso de la MOAB, que supondría una seria escalada en el conflicto con Irán, es tan grande que debe ser lanzada desde los lentos aviones de transporte militar Hércules, lo que requiere apoyo aéreo y una delicada planificación.

      Preguntado sobre si considera el despliegue de tropas sobre el terreno en Irán, Trump aseguró que "no, no lo lo veo".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump asegura que no usará armas nucleares en Irán
      Trump asegura que no usará armas nucleares en Irán

      Trump asegura que no usará armas nucleares en Irán

      SLP

      EFE

      El presidente estadounidense descartó el despliegue de tropas en suelo iraní.

      Irak reporta pérdidas de 60.000 millones por conflicto EE.UU. e Irán
      Irak reporta pérdidas de 60.000 millones por conflicto EE.UU. e Irán

      Irak reporta pérdidas de 60.000 millones por conflicto EE.UU. e Irán

      SLP

      EFE

      El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta hasta el 90 % de las exportaciones petroleras iraquíes.

      Empleado muere tras caer de montaña rusa en Six Flags Georgia
      Empleado muere tras caer de montaña rusa en Six Flags Georgia

      Empleado muere tras caer de montaña rusa en Six Flags Georgia

      SLP

      AP

      Once montañas rusas fueron cerradas temporalmente en varios parques tras el accidente en Georgia.

      Incendios en Malibú y Azusa causan evacuaciones y cortes eléctricos
      Incendios en Malibú y Azusa causan evacuaciones y cortes eléctricos

      Incendios en Malibú y Azusa causan evacuaciones y cortes eléctricos

      SLP

      AP

      Varios incendios en el sur de California provocan evacuaciones y cortes preventivos de electricidad.