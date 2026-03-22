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Donald Trump forma equipo para negociar con Irán

Egipto, Qatar y Reino Unido actúan como intermediarios en el diálogo entre EU e Irán.

Por El Universal

Marzo 22, 2026 02:39 p.m.
A
Donald Trump forma equipo para negociar con Irán

WASHINGTON, EU., marzo 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los enviados de

Donald Trump
, Jared Kushner

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y Steve Witkoff, están formando un equipo para negociar con Irán a petición del presidente.
Así lo informó "Axios".
No hubo contactos directos entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, pero Egipto, Qatar y el Reino Unido actuaron como intermediarios para el intercambio de mensajes, según destacan las fuentes.
Egipto y Qatar informaron a Estados Unidos e Israel que Irán está interesado en iniciar negociaciones, aunque bajo condiciones muy estrictas.
Por su parte, Estados Unidos estableció seis condiciones, desde una suspensión del programa misilísito por cinco años hasta la suspensión total del enriquecimiento de uranio.
Otras condiciones impuestas por Estados Unidos incluyen: el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow; rigurosos protocolos de supervisión externa en relación con la producción y el uso de centrifugadoras y equipos relacionados; tratados de control de armas con países de la región, incluida una capacidad máxima de misiles de 1.000; y la prohibición de financiar a grupos afiliados como Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen o Hamás en Gaza.

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