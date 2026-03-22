Donald Trump forma equipo para negociar con Irán

WASHINGTON, EU., marzo 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los enviados de

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y Steve Witkoff, están formando un equipo paraa petición del presidente.Así lo".directos entree Irán en los últimos días, pero, Qatar y el Reino Unido actuaron como intermediarios para el intercambio de mensajes, según destacan las fuentes.y Qatar informaron ae Israel que Irán está interesado en, aunque bajo condiciones muy estrictas.Por su parte,estableció, desde una suspensión del programa misilísito por cinco años hasta la suspensión total del enriquecimiento de uranio.Otras condiciones impuestas porincluyen: el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de, Isfahán y Fordow; rigurosos protocolos de supervisión externa en relación con la producción y el uso de centrifugadoras y equipos relacionados; tratados de control de armas con países de la región, incluida una capacidad máxima de misiles de 1.000; y la prohibición de financiar a grupos afiliados como Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen o Hamás en Gaza.