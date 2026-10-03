Identifican al copiloto en el ataque a FlyDubai

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El copiloto sospechoso del ataque a un vuelo de FlyDubai esta semana ha sido identificado como un ciudadano omaní, y Emiratos Árabes Unidos dijo que atacó al capitán con el hacha de emergencia de la cabina antes de intentar tomar el control del avión.

Mientras, un hospital en Gaza reporta que ataques israelíes se cobraron la vida de cinco personas, incluidas dos de la minoría cristiana del territorio palestino. En la capital de Arabia Saudí se desató un incendio en una instalación petrolera sin que se dieran detalles sobre la causa.

A continuación, las últimas noticias en Oriente Medio.

Copiloto omaní atacó al capitán en vuelo FlyDubai

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El copiloto sospechoso de apuñalar al capitán de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel, antes de que pasajeros y otros detuvieran el ataque, es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami, informaron tres personas con conocimiento de la situación, entre ellas un diplomático del golfo Përsico y otro occidental.

Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa. El diplomático del golfo señaló que hay investigaciones en curso para determinar si actuó solo.

Emiratos Árabes Unidos reportó que el copiloto atacó al capitán con el hacha de emergencia de la cabina e intentó tomar el control del avión en un "ataque terrorista".

El copiloto, quien según funcionarios estuvo a punto de estrellar el avión que cayó en picado con 182 personas a bordo, había sido inhabilitado para volar por Omán debido a la sospecha de que podría haber adoptado ideas extremistas, dijo una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.

Ataques israelíes en Gaza dejan cinco muertos, incluye minoría cristiana

Ataques nocturnos israelíes mataron a cinco personas en Gaza, según el hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas. Entre las víctimas había cuatro mujeres, incluyendo una madre y su hija cristianas, una minoría en la Franja, afirmó el centro. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, expresó sus condolencias.

En el lugar del ataque, que abrió un enorme boquete en la planta baja de un edificio de varios pisos, se produjo un incendio. Había varias personas desaparecidas bajo los escombros, reportó el hospital.

El ejército de Israel no comentó el incidente y dijo que estaba verificando la información.

Los ataques israelíes han matado al menos a 1.439 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego con el grupo insurgente Hamás hace casi un año, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

Israel sostiene que ataca a Hamás y a otros insurgentes que representan una amenaza y que actúa en respuesta a incumplimientos del alto el fuego, incluyendo ataques ocasionales.

Israel dice que mató al principal asistente de Sinwar

El ejército de Israel informó el sábado que mató al más alto cargo de Hamás en Gaza y a la mano derecha de Yahya Sinwar, uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Ali Ahmed Al-Amoudi murió en un apartamento utilizado por Hamás, dijo el ejército. Señaló que era el vicepresidente del buró político de Hamás y que participaba en la toma de decisiones en torno a los ataques del grupo que desencadenaron la guerra.

El ejército declaró que Al-Amoudi participó en un ataque en Cisjordania en 1993 en el que murieron cuatro israelíes y en el asesinato de un oficial al año siguiente en Ramala.

Dijo que hoy está directamente involucrado en la reconstrucción de las capacidades de Hamás para combatir.

Incendio en instalación petrolera en Riad

Un incendio en una instalación petrolera en la capital de Arabia Saudí, Riad, causó una columna de denso humo negro, relató un testigo que habló bajo condición de anonimato por su seguridad.

La causa del incendio en una refinería de Aramco no estaba clara por el momento. Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y la policía bloqueó las carreteras de acceso, agregó el testigo.

La petrolera estatal saudí Aramco y el Centro de Comunicación Internacional, una entidad gubernamental que supervisa a la prensa extranjera en el país, no respondieron a pedidos de comentarios.

Las instalaciones petroleras saudíes han sido objeto recientemente de ataques con misiles y drones lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen y por milicias respaldadas por Irán en Irak. Una importante escalada entre Riad y los hutíes —que también cuentan con el apoyo de Teherán— ha reavivado la guerra civil en Yemen.

Hutíes reportan ataques aéreos en Saná

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que la capital del país, Saná, fue golpeada por ataques aéreos, mientras se intensifican los renovados combates entre el grupo insurgente por un lado, y Arabia Saudí y el gobierno yemení reconocido internacionalmente por el otro. Residentes contaron que escucharon tres potentes explosiones.

La oficina de prensa de los hutíes acusó a Riad de lanzar los ataques, pero no ofreció pruebas. Arabia Saudí no realizó comentarios al respecto.

El ejército de Yemen se atribuyó el hecho. Un portavoz, el coronel Majed al-Nazili, dijo en redes sociales que se atacaron "objetivos militares vitales legítimos". No ofreció detalles.

Irán ejecuta a un hombre por los disturbios de enero y detiene a más de 30

Irán ejecutó a un hombre condenado por disparar contra la policía durante disturbios generalizados en enero, reportó la agencia noticiosa estatal IRNA.

La información identificó al hombre como Siavash Jamshidi Kheirabadi, residente de Shahrekord, en el centro del país. Según la agencia, confesó que poseía armas y disparó contra la policía, y fue condenado por cargos que incluyen moharebeh, en farsi "hacer la guerra contra Dios".

El reporte no dijo cómo se llevó a cabo la ejecución, aunque el país suele realizarlas por ahorcamiento. A principios de semana, IRNA dijo que se ejecutó a otros dos hombres por violencia durante las protestas de enero.

La agencia noticiosa IRNA también dijo el sábado que las fuerzas de inteligencia de Irán arrestaron a más de 30 personas acusadas de pertenecer a varios grupos señalados de prepararse para disturbios callejeros.

Los arrestos se realizaron en la ciudad sureña de Sirjan, según el reporte. El Ministerio de Inteligencia acusó a los grupos de fabricar grandes cantidades de cócteles molotov para dañar cámaras de vigilancia. Dijo que miembros de esas redes también participaron en la violencia durante las protestas nacionales de enero, incluyendo la destrucción de propiedad pública y privada y el ataque a una comisaría en un intento de obtener armas.