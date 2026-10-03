Copiloto omaní atacó a capitán en vuelo a Israel con hacha

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EL CAIRO (AP) — El copiloto acusado de atacar al capitán de un vuelo que se dirigía a Israel con un hacha y de intentar tomar el control del avión es un ciudadano omaní al que se le había prohibido volar en la aerolínea del país debido a preocupaciones sobre ideas extremistas, dijeron funcionarios el sábado.

El copiloto ha sido identificado como Hamam al-Hammami, de acuerdo con tres personas con conocimiento de la situación, incluyendo un diplomático del golfo Pérsico y otro occidental, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Ataque terrorista en vuelo a Israel

Emiratos Árabes Unidos, que lidera la investigación, apuntó que el copiloto atacó a su compañero con el hacha de emergencia de la cabina e intentó hacerse con los mandos del avión, que cayó en picado, en un "ataque terrorista" el miércoles. Sus acciones estuvieron a punto de estrellar el vuelo con 182 personas a bordo antes de que pasajeros y otros entraran a la cabina y lo redujeran.

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Los nuevos detalles han suscitado dudas acerca de cómo FlyDubai investiga a sus posibles empleados, y sobre cómo la presencia del copiloto en un vuelo lleno de pasajeros israelíes superó los estrictos protocolos de seguridad de Israel.

El gobierno de Israel indicó que tiene acuerdos con aerolíneas extranjeras para impedir pilotos de países con los que no tiene relaciones diplomáticas viajen al país. Israel y Omán no tienen lazos diplomáticos formales. El gobierno emiratí se ha ganado una reputación por sus medidas eficaces contra actividades extremistas, pero en el pasado se ha molestado ante críticas por fallas de seguridad.

El incidente ocurrió en un momento delicado para Israel, a una semana del aniversario del ataque del 7 de octubre liderado por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza. También ocurrió semanas antes de unas elecciones en las que la seguridad —y los fallos de seguridad el 7 de octubre— han sido temas centrales.

Contratación y antecedentes del copiloto

FlyDubai contrató al copiloto tras inhabilitación de Oman Air

Por otra parte, un funcionario regional y una persona familiarizada con la situación contaron que el copiloto había sido inhabilitado para volar por Omán debido a la sospecha de que podría haber adoptado ideas extremistas. Según el funcionario, el hombre fue trasladado a un puesto administrativo en Oman Air. Ambas fuentes hablaron bajo condición de anonimato para comentar la investigación en curso. No dieron detalles sobre las supuestas ideas extremistas.

Más tarde, el hombre fue contratado por la aerolínea FlyDubai, con sede en Emiratos, dijo la persona. No estaba claro hasta qué punto se investigaron sus antecedentes. El diplomático del golfo Pérsico señaló que se había sometido a controles estándares de seguridad antes de ser contratado, pero parece que las comprobaciones se centraron en antecedentes penales y no en su posible radicalización.

De acuerdo con el funcionario regional, agencias de seguridad de cuatro países de la región trabajaban para establecer los motivos del copiloto, con la colaboración de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. El diplomático del golfo Pérsico señaló que la investigación no ha encontrado ninguna conexión con grupos extremistas lo que sugiere que el copiloto actuó por su cuenta.

El funcionario regional sostuvo que el copiloto nació en Emiratos y su madre es siria. Obtuvo la nacionalidad omaní de su padre, natural del país. El funcionario regional apuntó que el hombre había viajado también a Siria, sin dar más detalles.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el viernes que el copiloto había pasado por una "radicalización islamista", pero no aportó pruebas. El gobierno israelí no realizó declaraciones el sábado.

Cuenta en redes sociales fue eliminada el día del vuelo

Un portavoz de FlyDubai señaló en un correo electrónico que la aerolínea no podía hacer comentarios más allá de sus declaraciones oficiales y reconoció que "en este momento hay muchas preguntas". Oman Air no ha realizado comentarios y el gobierno de Omán no ha dicho nada a varias preguntas desde el incidente.

En una declaración a The Associated Press, Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos, dijo que el copiloto "completó un periodo de formación teórica de tres meses con la empresa en 2025, como parte del proceso previo a la contratación. Al final de este periodo de formación, su solicitud no fue seleccionada para el puesto". No se ofrecieron detalles.

Keith Coles, portavoz de Buckinghamshire New University en Inglaterra, contó a la AP que al-Hammami había completado anteriormente un curso a distancia en gestión de aviación en la institución, pero "no realizó ninguna formación como piloto". No se ofrecieron detalles sobre el momento.

Por el momento no se sabía apenas nada más acerca de los antecedentes del copiloto. Su cuenta de Instagram estuvo activa hasta el día del vuelo y luego fue eliminada.

Philip Baum, profesor de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry en Inglaterra que escribió un libro sobre secuestros y atentados con bombas en aviones, explicó que los sistemas de verificación de antecedentes difieren de un país a otro y que hay límites sobre qué tipo de información se puede compartir.

"En términos de la propia seguridad de la aviación, obviamente queremos tener verificaciones de antecedentes lo más sólidas posible. Pero hay enormes limitaciones para hacer verificaciones de antecedentes en cualquier caso, especialmente de un país a otro", indicó.

Relato del capitán y consecuencias del ataque

Por lo general, se exige que las aerolíneas lleven hachas de emergencia en sus aviones, que podrían usarse para romper una ventana y escapar o abrir un panel para acceder a un incendio.

El capitán, que resultó gravemente herido, ha contado que empleó las últimas fuerzas que le quedaban mientras era atacado para desbloquear la puerta de la cabina, lo que permitió que quienes habían escuchado ruidos alarmantes entraran, redujeran al copiloto y estabilizaran el vuelo en medio de los gritos del pasaje.

En una llamada telefónica con Netanyahu el sábado, el capitán Smit Machchhar le dijo que antes del ataque el copiloto quería rezar y que, por respeto, él se dio la vuelta. Unos minutos después, dijo que sintió un golpe en la parte posterior de la cabeza y luego los golpes siguieron llegando.

Netanyahu le dijo que estaba asombrado por su valentía y su capacidad para mantener la calma en condiciones imposibles. "Salvaste tantas almas ... Salvaste el espíritu del mundo", declaró.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí después de un descenso tan extremo que parte del timón se desprendió, y expertos en aviación se han sorprendido de que no se estrellara. FlyDubai señaló que miembros de la tripulación que viajaban en el avión ayudaron a estabilizar el aparato y a aterrizar. No han sido identificados públicamente.

Tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados después a Emiratos. Los pasajeros, la mayoría israelíes, volaron de regreso al país más tarde el miércoles en otro avión, entre vítores.