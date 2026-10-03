Huracán Nolo se fortalece a categoría 3 en Pacífico

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Nolo se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor el sábado, lejos de las costas del océano Pacífico, muy al oeste de las principales islas y centros poblacionales de Hawai.

Huracán Nolo alcanza categoría 3 en el Pacífico

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta se intensificaron rápidamente hasta alcanzar 185 km/h (115 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que significa que se había convertido en un huracán de categoría 3.

Nolo se encontraba a unos 335 kilómetros (210 millas) al sur-suroeste del arrecife Maro y se desplazaba hacia el oeste a 28 km/h (17 mph).

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Advertencias y efectos en zonas protegidas

Se emitió una advertencia de tormenta tropical para el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, una enorme y remota zona protegida a nivel federal con islas, atolones, montes submarinos, bajíos y arrecifes de coral, desde el arrecife Maro hasta la isla Lisianski.

El centro de huracanes indicó que el fuerte oleaje asociado con Nolo "probablemente inundará algunos de los atolones de baja altitud".

Sin embargo, no se pronosticaba ninguna amenaza para islas pobladas.

El centro de huracanes señaló que se prevé que Nolo cruce la línea internacional de cambio de fecha el domingo.

Nolo rozó Hawai como huracán hace una semana. Luego perdió parte de su fuerza y se convirtió en tormenta tropical, antes de recuperar fuerza de huracán el viernes.

Mientras tanto, Rachel, otro huracán del Pacífico de categoría 1, continuó avanzando hacia el oeste en una trayectoria que lo alejaba de la costa occidental de México.

Según el centro de huracanes, se pronosticaron marejadas peligrosas durante el fin de semana para la costa del centro-occidente de México y hasta el lunes para la península de Baja California.