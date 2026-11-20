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CIUDAD DE MÉXICO.- SpaceX expresó el jueves dudas de que los desechos que, según las autoridades mexicanas, llegaron esta semana a las aguas del norteño estado de Tamaulipas como parte de sus operaciones.

La empresa del magnate Elon Musk afirmó en un mensaje en su cuenta de X que unos socios de la compañía les informaron que los pocos restos localizados en una playa de México "no están claramente relacionados con las operaciones de SpaceX".

Pese a ello, SpaceX dijo que está en contacto con el gobierno mexicano y dispuesto a enviar apoyo a México si lo requiere.

Así reaccionó SpaceX a la información que dio a conocer el pasado martes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) que indicó en un mensaje de la red social que funcionarios de esa dependencia se encontraban en Playa Bagdad, en el estado norteño de Tamaulipas, "para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas".

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La información sobre los supuestos desechos espaciales en aguas mexicanas surgió luego de la explosión que sufrió el pasado viernes el propulsor de primera etapa de la nave Starship que entró en órbita en su prueba más audaz hasta ahora.