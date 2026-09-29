¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el martes una ley que prohíbe que los agentes del orden locales, estatales y federales usen guantes capaces de aplicar dolorosas descargas eléctricas a las personas.

California prohíbe guantes de descarga a agentes migración

La prohibición de los guantes de descarga entrará en vigor el próximo año y se mantendrá vigente hasta 2030. Se produce semanas después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tomara medidas para equipar a sus agentes con los guantes, diseñados para someter a personas que oponen resistencia. El mes pasado, la agencia adjudicó un contrato de casi 17 millones de dólares para comprar 6.000 pares.

"Trump ha puesto sus intereses políticos por encima de la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses", dijo Newsom en un comunicado. "California está tomando medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en torno a la aplicación de las leyes migratorias en nuestro estado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ley es el ejemplo más reciente de cómo los estados liderados por demócratas han hecho frente a los esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump desde que asumió el cargo el año pasado. En California, los legisladores aprobaron este año al menos dos docenas de proyectos de ley que buscan, entre otras cosas, fortalecer los derechos de los inmigrantes, restringir la cooperación con agentes federales de inmigración y endurecer las regulaciones sobre los centros de detención de inmigrantes.

A escala nacional, 17 estados con asambleas legislativas lideradas por demócratas han aprobado este año un total de más de 100 proyectos de ley a favor de los inmigrantes, según un análisis de The Associated Press en el que se utilizó el software de seguimiento legislativo Plural. El objetivo más común es limitar la cooperación con los agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes migratorias.

Legislación y reacciones ante la prohibición

La asambleísta demócrata de California LaShae Sharp-Collins dijo que presentó la legislación sobre los guantes de descarga para "poner una pausa" al uso de estos dispositivos por parte de las fuerzas del orden mientras el estado examina sus posibles riesgos. La ley exige que el Departamento de Justicia del estado estudie su seguridad y presente un informe a los legisladores para 2029.

"Hay mucha agitación y mucha incertidumbre", afirmó en una entrevista. "Mucha gente tiene miedo".

La ley volverá a poner a prueba la autoridad del estado para restringir la actuación de los agentes federales en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump. Un juez federal bloqueó a principios de este año la primera ley del país que prohibía que los agentes federales usaran cubiertas faciales, al considerar que era demasiado selectiva porque se aplicaba a las fuerzas del orden locales y federales, pero eximía a los agentes estatales.

Los legisladores aprobaron este año un nuevo proyecto de ley para que la prohibición se aplique a todos los agentes. Newsom promulgó esa legislación.

Kevin Johnson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que es probable que los tribunales finalmente determinen que el estado no puede prohibir que los agentes federales usen guantes de descarga o cubiertas faciales. Las leyes tienen buenas intenciones, señaló, pero probablemente entran en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que, en términos generales, establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal cuando hay conflicto.

"El estado tiene poderes muy limitados, si es que tiene alguno, para dictarle al gobierno federal cómo se arman sus agentes", afirmó.

Los grupos de fuerzas del orden en California se opusieron ampliamente a la prohibición.

El jefe de la policía de Sacramento, Jim Cooper, demócrata y exlegislador estatal, dijo que prohibir los guantes de descarga "realmente no tiene sentido" porque forman parte de las herramientas no letales que los agentes pueden usar si es necesario.

"Cuando el gobierno federal hace algo, la Asamblea Legislativa estatal quiere prohibirlo", declaró en una conferencia de prensa. "Hacen que nuestro trabajo sea más difícil".

Sharp-Collins dijo que el plan de ICE de usar guantes de descarga fue el catalizador de la prohibición. Pero mencionó su uso por parte de otros agentes, entre ellos, un caso en el que una familia de Kentucky alega que un hombre murió después de recibir descargas con una pistola táser y con los guantes decenas de veces mientras estaba bajo custodia de las fuerzas del orden en 2024.

El senador estatal demócrata de San Francisco, Scott Wiener, quien redactó la prohibición de las coberturas faciales del año pasado, también fue el autor de la medida de este año para ampliarla a los agentes estatales.

"California debe usar todas las herramientas disponibles para defender a nuestras comunidades que están bajo el ataque de la campaña de terror de la policía secreta del ICE", expresó en un comunicado después de que se aprobara en la Asamblea Legislativa.