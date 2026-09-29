Caso Julián Figueroa: denuncian a su viuda Imelda Tuñón

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Maribel Guardia presentó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, para que se investiguen posibles delitos contra la salud y una eventual responsabilidad por homicidio, informó el abogado de la actriz, Alonso Beceiro.

La acción fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según el representante legal, después de que Tuñón relatara públicamente que obtenía medicamentos mediante consultas psiquiátricas y que estos eran consumidos por el cantante. La presentación de la denuncia fue difundida desde el 28 de septiembre.

El señalamiento abre un nuevo frente en el conflicto entre Guardia y su exnuera, pero no acredita que los fármacos hayan causado la muerte de Figueroa ni establece responsabilidad penal de Tuñón.

Las declaraciones que originaron la denuncia

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Durante su participación en el pódcast Mesa Cero, Imelda contó que describía ante una psiquiatra síntomas que correspondían a los problemas de ansiedad y sueño de Julián, para obtener medicamentos que después él tomaba.

"Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra", expresó durante la conversación. Según su relato, acudía a consulta y presentaba como propios los malestares de su esposo.

A partir de esas declaraciones, la representación jurídica de Guardia planteó que se investigue cómo se obtuvieron los medicamentos, bajo qué condiciones fueron suministrados y si existe alguna relación con el fallecimiento.

Beceiro también sostuvo que deben revisarse las circunstancias de las horas previas a la muerte y una posible omisión de auxilio médico. Estas son hipótesis de la parte denunciante, cuya acreditación corresponde a las autoridades mediante pruebas y peritajes.

La causa de muerte informada en 2023

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en su domicilio de la Ciudad de México.

En aquel momento, Guardia informó que el fallecimiento se debió a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La nueva denuncia busca que se examinen otros elementos relacionados con el deceso, sin que las declaraciones sobre medicamentos demuestren por sí mismas una causa distinta.

El abogado señaló que el cuerpo fue cremado, lo que impide practicar una nueva necropsia. Por ello, su planteamiento se apoya en la revisión de testimonios, documentación médica y la reconstrucción de lo ocurrido antes del fallecimiento.

Un conflicto familiar con antecedentes judiciales

La confrontación entre Guardia y Tuñón se hizo pública en enero de 2025, cuando la actriz denunció a la madre de su nieto por presunta violencia familiar y omisión de cuidados.

Guardia sostuvo entonces que buscaba proteger al niño ante posibles riesgos. Tuñón negó los señalamientos y cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades. Ese episodio derivó en una estancia temporal del menor con su abuela mientras se realizaban las diligencias.

La denuncia anunciada por Beceiro incorpora ahora las circunstancias de la muerte de Julián al enfrentamiento legal. En la información revisada no se identifica una resolución judicial que determine responsabilidad de Imelda por el fallecimiento, ni una confirmación pública de la Fiscalía sobre la clasificación definitiva de los hechos denunciados.