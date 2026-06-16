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El ébola ha matado ya a 192 en la RDC

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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El ébola ha matado ya a 192 en la RDC
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      Nairobi, Kenia.- La República Democrática del Congo elevó este lunes a 808 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 192 muertos.

      Según informó a través de la red social X el Ministerio congoleño de Salud, 363 personas están "en aislamiento" y la letalidad se sitúa en un 23,8 %, según el recuento de datos elaborado hasta este domingo.

      En su boletín anterior difundido anoche, las autoridades recordaron que "la vigilancia sigue siendo fundamental" y que "cualquier persona que presente fiebre, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma sospechoso debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente".

      El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

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      La epidemia se ha propagado asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios.

      El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias.

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