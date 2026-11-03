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Hombre abate atacante que mató a maestra y niños en Oregon

El agresor de 16 años mató a una maestra y tres estudiantes en Oregon antes de ser abatido.

Por AP

Noviembre 03, 2026 07:38 p.m.
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Hombre abate atacante que mató a maestra y niños en Oregon
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      BEND, Oregon, EE.UU. (AP) — Las autoridades divulgaron el martes la frenética llamada a la policía hecha por el hombre que abatió a tiros al atacante de 16 años que mató a una maestra y a tres estudiantes en una escuela de Oregon el mes pasado.

      Llamada al 911 y acción decisiva

      En la tensa llamada de poco más de un minuto, Kaylub Giamanco le dice al operador del 911 que hay "alguien con un arma" en la escuela a la que asiste su hija. "Yo tengo un arma y le voy a disparar ahora mismo", dice Giamanco, quien iba conduciendo de regreso a casa para almorzar y vio al atacante en la escuela primaria Silver Rail.

      El operador le suplica: "No haga nada, déjeme enviar a un agente". Hablan al mismo tiempo y Giamanco suena cada vez más frustrado por el intercambio. "Estoy a punto de ir a matar a este chico", expresó.

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      Unos segundos después, dice que el atacante está entrando al edificio. El operador pregunta si el atacante está disparando y Giamanco responde que sí. El operador intenta obtener más información, pero la llamada se corta.

      Detalles del ataque y respuesta

      El agresor se abrió paso a tiros a través de puertas cerradas con llave para entrar a la escuela primaria en Bend, Oregon, el 15 de octubre, matando a tres niños y a una maestra en un salón de educación especial. Otro estudiante resultó gravemente herido y una maestra resultó herida y fue hospitalizada.

      Una maestra intentó detener al atacante, Griffin J. John II, antes de que Giamanco entrara a la escuela por una ventana abierta, abriera la puerta del salón de clases y disparara, derribando al atacante.

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