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Seguridad

Presumen corrupción tras la explosión en Xilitla

Se investiga cómo es que en ese lugar se vendía pirotecnia

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Presumen corrupción tras la explosión en Xilitla
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      A pesar de que el permiso de Protección Civil Municipal indicaba que la venta de los cohetes y palomitas sería en el Auditorio Municipal, una vendedora llamada Greyss N. habría obtenido la condescendencia de PC, Comercio y Seguridad Pública que terminó con un par de explosiones en el Panteón del Barrio La Pagua.

      Habitantes de Xilitla y fuentes del mismo Ayuntamiento refirieron que la explosión no solamente expuso la peligrosidad del manejo de materiales en lugares concurridos, sino una supuesta corrupción, ya que la permisión sobre la venta de pirotecnia pasa por las oficinas de PC, a cargo de Edmundo Cortez Zorrilla, de Comercio, dónde manda Dora Alicia González y de Seguridad Pública, dónde es comandante, Salvador Lárraga Vega.

      Ahora tendrán que explicar cómo es que en ese lugar, sin acceso a agua, en donde había una instalación improvisada de energía eléctrica y dónde despachaba un menor de edad podía vender libremente sus productos, como reclaman muchos xilitlenses.

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