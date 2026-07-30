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Elefantes muertos comieron tomates con cianuro

Por AP

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Elefantes muertos comieron tomates con cianuro
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      NAIROBI, Kenia.- Los 15 elefantes que murieron durante el último mes en el sur de Kenia aparentemente fallecieron por envenenamiento después de comer tomates contaminados con cianuro, informaron las autoridades de vida silvestre el miércoles.

      Las autoridades no detallaron si tienen un sospechoso en particular por la contaminación de tomates procedentes de las granjas vecinas al Parque Nacional Amboseli. 

      No es la primera vez que se sospecha de algunos agricultores que envenenan deliberadamente a elefantes para evitar que se coman sus cultivos.

      El parque colina con zonas dedicadas a la agricultura y la cría de ganado.

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      Análisis preliminares de laboratorio detectan la presencia de cianuro, indicó el director general del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, Erustus Kanga. 

      Explicó que "el cianuro es un químico altamente tóxico, particularmente para los elefantes".

      El Servicio de Vida Silvestre de Kenia advirtió que la contaminación podría tener consecuencias más amplias debido a la presencia de ganado en la zona.

      "Además de los elefantes y la fauna silvestre que pueda estar alimentándose en esos campos, tenemos al ganado local. Tenemos cabras. Tenemos el ganado vacío que está allí. Con el tiempo, si esto es realmente lo que hay en el sistema, entonces vamos a ver un mayor impacto", subrayó Kanga.

      Las autoridades de vida silvestre de Kenia indicaron que las sustancias tóxicas encontradas en los elefantes muertos no representan una amenaza inmediata para la salud humana.

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