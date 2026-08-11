Emergencia en Colombia

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Cali, Colombia.- Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 111 muertos, 87 heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron, por lo que el gobierno se dispone a declarar una emergencia nacional.

En un mensaje televisado el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria para las próximas horas, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas.

El mandatario agregó que hasta ahora se han reportado "1,575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados" y pidió que la prioridad sea rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

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La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en el Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, así como en Chocó.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

Equipos de rescate y civiles buscaban en Cali sobrevivientes entre los restos de las decenas de edificios destruidos, pasando grandes trozos de hormigón y escombros de mano en mano en una larga fila de voluntarios. La escena era inquietantemente similar a las vistas en la vecina Venezuela en las últimas semanas, tras la devastación causada por dos potentes terremotos.

Más de 1,400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares en una página de internet habilitada.

El más fuerte del siglo XXI

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el lunes fue "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI" y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento del Chocó, uno de los más pobres del país.

Líderes políticos de la región como los presidentes de Guatemala y El Salvador y las mandatarias de México y Venezuela, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Israel y el secretario del Estado estadounidense enviaron mensajes de solidaridad y manifestaron su disposición de ayudar a Colombia en todo lo que esté a su alcance.

El Departamento de Estado estadounidense anunció que se destinarán 15,5 millones de dólares en ayuda humanitaria y evaluación de daños en Colombia.

Mientras que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donarán 700,000 dólares.