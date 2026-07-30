Enfrenta el Congo inseguridad alimentaria

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BUNIA, RDC.- El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo está agravando la inseguridad alimentaria en un país que ya lucha contra una de las mayores crisis humanitarias del mundo, manifestó el miércoles a The Associated Press el jefe de la agencia alimentaria de la ONU.

Durante una visita a la provincia de Ituri, Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, describió el brote como una "crisis sobre otra crisis" que ha agravado una situación catastrófica, con más de cinco millones de congoleños que ya enfrentan inseguridad alimentaria en nivel de emergencia.

El conflicto prolongado en el este del Congo ha empujado a casi 10 millones de personas a niveles de crisis o emergencia por hambre, y la provincia de Ituri —epicentro del brote de ébola— figura entre las más afectadas, con 1,9 millones de ellas, según el PMA.

Más de 2,7 millones de personas enfrentan inseguridad.

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