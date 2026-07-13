Escala ofensiva por estrecho de Ormuz

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Dubái, EAU.- Estados Unidos lanzó varios bombardeos contra Irán el domingo luego de un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que ascendió el buque portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido a primera hora del fin de semana. Teherán respondió con ataques contra Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán —la nación al otro lado del estrecho a la que Teherán presiona para que colabore en la gestión del tráfico marítimo.

El ejército estadounidense indicó que buscaba "degradar" la "capacidad de Irán de atacar barcos comerciales que transitan libremente" por el estrecho. La declaración se produjo tras una tercera ronda de ataques a última hora del domingo por la noche y hasta el lunes en Irán.

Los medios estatales iraníes reconocieron los últimos ataques a primera hora del lunes, describiendo explosiones en varios lugares.

La primera oleada de bombardeos, el domingo por la mañana, fue en respuesta a un ataque iraní contra un buque portacontenedores en la crucial vía fluvial el día anterior. En represalia, Irán atacó a los Estados árabes del Golfo en un ciclo creciente de violencia que envió al borde del colapso a las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

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Este domingo, el gobernador de la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho, informó que se habían disparado menos de una docena de proyectos contra objetivos militares allí, sin víctimas, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra. El estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural y considerada desde hace tiempo como una vía fluvial internacional, se ha convertido en punto de fricción.