Escapan 20 mil personas de veloz incendio forestal

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PENTICTON, Canadá.- Un incendio forestal que obligó a más de 20 mil personas a abandonar sus hogares en el oeste de Canadá avanzó a tal velocidad que las cuadrillas tuvieron que suspender sus labores de combate para ayudar a los residentes a escapar, algo que el primer ministro de Columbia Británica señaló el miércoles que podría representar una "nueva normalidad".

El incendio se originó el viernes cerca de Summerland, una localidad de unos 12.000 habitantes en la región de Okanagan. Para el miércoles, su tamaño había alcanzado unos 184 kilómetros cuadrados (71 millas cuadradas), después de destruir varias viviendas y causar la muerte de una mujer de 80 años.

"Hay una serie de importantes lecciones que debemos aprender sobre la velocidad con la que avanzó esto, y que quizá esta sea nuestra nueva normalidad en cuanto a la velocidad de los incendios", afirmó el primer ministro de la provincia, David Eby. Añadió que la conflagración superó las proyecciones de los modelos de incendios forestales y dejó a algunos residentes con poco tiempo para evacuar.

Las autoridades han comenzado a evaluar los daños, pero el área sigue siendo insegura y no hay una fecha para permitir el regreso de los residentes.

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Las cuadrillas despejaban vegetación para ayudar a frenar la propagación de las llamas, mientras las autoridades advertían que tormentas eléctricas podrían traer vientos erráticos que aviven el fuego.

La autopista 97, una importante ruta que atraviesa la zona, permanece cerrada. Eby visitó un centro de recepción para evacuados en Penticton, donde comentó que se reunió con personas que perdieron sus hogares.