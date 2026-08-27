ONU libera fondos para atención tras desastre por inundaciones en Nepal

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Los equipos de rescate y helicópteros militares buscaban el jueves a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China, donde un letal torrente de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó varias comunidades en la víspera tras el colapso de un glaciar.

Videos del desastre mostraron cómo la gente corría antes que la crecida se los tragara y destruía edificios y puentes. Más de 360 personas fallecieron, indicó la policía, y más de 1.400 estaban desaparecidas, entre los que hay decenas de extranjeros y peregrinos. Cientos de personas más se han visto desplazadas en toda la región del Himalaya.

Las empinadas laderas y los frondosos valles bajo la cordillera del Himalaya —donde están muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que quedan— son particularmente vulnerables a las inundaciones y los deslaves. El derretimiento de glaciares se ha vuelto más común debido al aumento de las temperaturas causado por el cambio climático provocado por el ser humano.

Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot, en Nepal, cubiertos de lodo tras el paso del torrente. Las riberas del río y las calles de las aldeas estaban cubiertas de lodo. Los escombros colgaban de ramas y cables. Los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

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Imágenes del antes y el después difundidas por la televisora estatal China Central Television mostraron un edificio de varios pisos y más de una docena de vehículos cubiertos de lodo. Una carretera de dos carriles que corre junto a un río en un valle de la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, quedó completamente enterrada. Imágenes aéreas también mostraron que se había formado y expandido un lago en la frontera entre China y Nepal.

Nirajan Paudyal, un periodista asentado en la capital de Nepal, Katmandú, estaba preocupado por sus padres y familiares que viven en la aldea de Soley, en la zona de Nuwakot.

"Temo que no haya ninguna novedad", dijo Paudyal.

Movilizan helicópteros por daños en carreteras

El desastre ha dejado al menos 910 personas desaparecidas en Nepal. Las autoridades en el Tíbet, una región autónoma de China, reportaron al menos tres muertos y 558 desaparecidos.

Las autoridades nepalíes reportaron que decenas de puentes quedaron destruidos y que casi 40 kilómetros (25 millas) de carreteras sufrieron daños, lo que complica las labores de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet. Los militares también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli, agregó.

Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica.

En el distrito de Chitwan, los rescatistas encontraron cuerpos cientos de kilómetros (millas) río abajo de las zonas más afectadas.

Bishal Kumar Bhandari, presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal, dijo que han pasado de centrarse en el rescate a las operaciones de ayuda a gran escala en los distritos afectados por las inundaciones. Añadió que unas 1.200 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en al menos tres aldeas.

En Tíbet, un deslave registrado el miércoles cerca del cruce fronterizo terrestre del puerto de Gyirong sepultó un edificio portuario de varios pisos y dejó lodo en las zonas circundantes con una profundidad media de más de 1,5 metros (5 pies), reportó la televisora estatal china CCTV. Los accesos al cruce sufrieron daños, y podrían producirse derrumbes secundarios o deslizamientos de tierras mientras sigue lloviendo en la zona, agregó.

El primer ministro de China, Li Qiang, llegó a Gyirong el jueves para dirigir las labores de rescate, junto con 500 efectivos militares y paramilitares. Helicópteros militares sobrevolaban la zona, buscando sobrevivientes, evaluando el desastre y trazando posibles rutas de rescate y evacuación.

Además, las autoridades chinas advirtieron que el lago recién formado en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu se está desbordando y podría reventar.

El responsable de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció el jueves en X que ordenó la liberación de dos millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU para ayudar a costear la atención médica, el alojamiento y el suministro de agua. Calificó las inundaciones como "horribles".

"Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos nacionales para entregar ayuda de emergencia y apoyo", dijo a reporteros el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Más de 1.300 desaparecidos, incluyendo cientos de extranjeros

Muchos continúan sin saber si sus seres queridos están vivos.

Shova Shrestha, de 33 años, lleva más de un día esperando noticias de su esposo, Rajan Shrestha. Su celular sonó cuando lo llamó por primera vez tras las inundaciones, pero luego no ha podido volver a contactar. Desde entonces, ha observado cada helicóptero que aterrizaba en Bidur, la capital del distrito de Nuwakot, con la esperanza de que pudiera estar entre los sobrevivientes.

"Sigo mirando cada helicóptero, con la esperanza de que él se baje de uno", dijo Shova.

Entre los desaparecidos hay 517 extranjeros, de acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal.

El listado incluye 178 ciudadanos indios, más de 60 de Estados Unidos y otros de otros 30 países, desde Ucrania y el Reino Unido hasta Sudáfrica y Japón, agregó.

Muchos de los desaparecidos estaban en una peregrinación al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para hindúes y budistas, entre otras confesiones.

Setenta y siete personas de un grupo de peregrinos quedaron atrapadas por las inundaciones en la oficina de inmigración en la frontera, de acuerdo con una publicación en X del gurú espiritual indio y director de la Fundación Isha, Sadhguru Jaggi Vasudev.

Visiblemente emocionado, Sadhguru dijo en un video que el grupo incluía a 22 estadounidenses y a varios ciudadanos de varios países. Por el momento no había información oficial sobre su paradero, agregó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que 90 estadounidenses están desaparecidos en China y Nepal tras las inundaciones. El Departamento dijo no tener conocimiento de ninguna muerte de estadounidenses y que tres estadounidenses habían sido rescatados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India indicó el jueves que 288 personas del país, incluidos algunos trabajadores en un proyecto energético, estaban desaparecidas.

Además, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos del lado nepalí. Según las informaciones preliminares, 260 de los desaparecidos en Tíbet eran extranjeros, agregó.

Colapso glaciar habría causado las inundaciones

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó primero de un sismo de magnitud 4,4 a primera hora del miércoles, a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Katmandú, cerca de la frontera.

Más tarde actualizó su análisis para decir que el evento sísmico fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5,2 que envió escombros río abajo.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, dijeron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

En un comunicado por correo electrónico, apuntaron que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta 9 metros (27 pies) en media hora.

El sistema de hielo del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a comunidades, infraestructura y suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

La región registró inundaciones repentinas similares en agosto de 2025, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron entonces y se registraron daños en infraestructura crítica, incluido un puente que conecta Nepal y China.