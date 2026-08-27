Capturan a "desplazador" de tarjetas bancarias en Carranza

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Agentes de Guardia Municipal en coordinación con elementos del C4 Municipal atendieron el reporte de la presencia de un presunto "desplazador" de tarjetas bancarias en una sucursal ubicada sobre avenida Venustiano Carranza, en la colonia Del Valle, logrando su detención.

De acuerdo con el reporte, personal de seguridad de la institución señaló directamente a un hombre, originario de Ciudad de México, quien previamente había sido detectado mediante el sistema de reconocimiento facial de la sucursal y contaba con reportes relacionados con este tipo de ilícitos.

Los oficiales procedieron a realizarle una inspección preventiva; sin embargo, el individuo opuso resistencia mediante empujones y manotazos, por lo que fue asegurado.

Durante la intervención se le localizó una navaja de acero, además de nueve tarjetas bancarias y de servicios financieros de distintas instituciones.

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A través del enlace establecido por el C4 Municipal con Seguridad de Protección Bancaria (SEPROBAN), se confirmó que el individuo estaba identificado como presunto "desplazador" de tarjetas y que contaba con registros de otros dos incidentes en cajeros de instituciones bancarias, respaldados con evidencia fotográfica.

LEA TAMBIÉN Cae "desplazador" de tarjetas en HEB de la ´57 La parte afectada señaló que el implicado accedió a sus datos bancarios para sustraer 20 mil pesos.

El detenido, junto con la navaja y las tarjetas aseguradas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica por los probables delitos de robo equiparado y portación de arma prohibida.