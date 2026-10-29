España, de luto tras chocar dos trenes en Toledo

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Urda, España.- Al menos 68 personas han muerto y más de sesenta han resultado heridas en un choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, y cuyas causas todavía se están investigando.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda (Toledo) entre un tren de alta velocidad (Ave) del operador público español Renfe y otro de la compañía Iryo.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió por detrás al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que se encontraba detenido en la vía.

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A las 08:30 horas se cayó el sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y después el centro de control del operador ferroviario Adif decidió reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda".

La caída del sistema provocó la detención de, al menos, seis trenes y seis minutos después, a las 08:36 horas, se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 horas, cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía.

La decisión "a todas luces errónea" del centro de control de ordenar al Ave de Renfe que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado más adelante es "inexplicable", dijo por su parte el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia ante los medios.

Dos accidentes

en un mismo año

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que se va "a llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario.

Sánchez hizo estas declaraciones desde el lugar del siniestro, donde, además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, afirmó que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad en un mismo año".

Con estas palabras se refirió al accidente ocurrido el pasado 18 de enero, cuando un tren Iryo descarriló e invadió la vía por la que circulaba otro tren, con un balance de 46 muertos y más de 120 heridos, en Adamuz (Córdoba, sur).