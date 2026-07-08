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EU identifica a Juan Carlos Valencia como sucesor de "Mencho"

Ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto

Por El Universal

Julio 08, 2026 12:38 p.m.
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EU identifica a Juan Carlos Valencia como sucesor de Mencho
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      El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias "03" o "el Pelón", como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en un operativo de las fuerzas mexicanas.

      En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es líder del CJNG desde la muerte de 'El Mencho', en febrero de 2026.

      Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

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