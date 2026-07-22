Trump advierte destruir infraestructura iraní tras ataques en Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos anunció el miércoles su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán mientras ambas partes intensifican cada vez más sus ofensivas contra infraestructura civil.

Estados Unidos intensifica ofensiva para controlar estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados señaló que el objetivo de su ofensiva es "degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y embarcaciones comerciales que transitan por aguas regionales", a medida que Washington presiona para recuperar el control sobre el estrecho de Ormuz y restablecer el flujo del transporte marítimo internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el miércoles con destruir un puente o una planta eléctrica iraní cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz.

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"A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con un misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta eléctrica", señaló el mandatario en redes sociales.

La más reciente amenaza de Trump de atacar infraestructura civil se produjo mientras la guerra se descontrola sin una salida clara, amenazando con una mayor disrupción económica mundial y elevando los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre próximo. Ambas partes se han atrincherado en su disputa sobre el estrecho, una vía navegable crucial para la energía mundial que permanece prácticamente cerrada debido a los ataques iraníes.

Respuesta iraní y escalada regional

Seyed Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán, dijo que su país adoptaría una doctrina de defensa de "ojo por ojo".

"Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, obligará a una respuesta poderosa y decisiva", publicó el miércoles en X.

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques contra Irán durante la noche del martes y hasta el miércoles, y los sistemas de defensa antiaérea se activaron sobre Teherán, la capital. Irán lanzó un ataque con misiles contra una ciudad jordana sobre la frontera con Israel, y se emitieron alertas en Baréin y Arabia Saudí.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos atacando infraestructura energética y plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable en los áridos países del Golfo Pérsico.

El derecho internacional generalmente prohíbe tales ataques a menos que la infraestructura esté siendo utilizada con fines militares.

El cierre del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados en el mundo, ha sacudido la economía mundial con efectos mucho más allá de Oriente Medio. Una nueva amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, de atacar el transporte marítimo saudí en el mar Rojo pone en riesgo otra vía comercial.

Trump viajó el miércoles a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares estadounidenses. Un día antes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en una encendida audiencia en el Senado que Estados Unidos había gastado 37.500 millones de dólares en la guerra hasta ahora.

El Brent, el petróleo de referencia, subió a más de 93 dólares por barril en las operaciones. Eso es un aumento desde menos de 72 dólares a principios de este mes, que es aproximadamente donde estaba antes de la guerra. Los precios de la gasolina también están en alza.

Irán dice que tiene derecho a gestionar el tráfico y potencialmente cobrar tarifas en el estrecho, que estaba abierto a todos y sin peaje antes de la guerra. Ha atacado barcos que utilizan una ruta a través del estrecho que está supervisada por fuerzas estadounidenses y destinada a estar fuera del control de Teherán.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha encabezado las negociaciones con Estados Unidos, pareció restar importancia a las amenazas de Trump.

"Hemos dicho repetidamente que la situación del estrecho no volverá a las condiciones previas a la guerra", destacó en redes sociales.

Jordania informó que interceptó cuatro misiles iraníes sobre Aqaba, mientras que otros dos cayeron en "zonas deshabitadas". En videos grabados por gente en la cercana ciudad israelí de Eilat, se podían ver columnas de humo sobre Aqaba. Jordania dijo que también interceptó cuatro drones iraníes.

Irán ha evitado atacar a Israel desde que se reanudaron las hostilidades el mes pasado, aparentemente con la esperanza de evitar que vuelva a entrar en la guerra. Pero el ataque contra Aqaba, a la vista de Eilat, generó preocupación por una mayor ampliación del conflicto después de que colapsara un acuerdo para detener las hostilidades.

Se activó otra alerta por misiles en Baréin, y Arabia Saudí advirtió a los residentes de la ciudad de Dammam, en el Golfo Pérsico, que buscaran refugio. Las autoridades saudíes levantaron más tarde el aviso para Dammam alegando que el peligro había pasado, sin dar más detalles.

La agencia noticiosa iraní IRNA reportó explosiones en varias provincias. El Ministerio de Salud de Irán dice que los ataques de Estados Unidos durante los últimos 11 días han matado a 53 personas, incluidas seis mujeres y tres niños, y han herido a casi 600 personas.

Antes de los últimos ataques, el ministro iraní del Interior, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, un mediador clave en el conflicto, buscando reactivar la diplomacia. Pero no estaba claro qué nuevo arreglo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, que recientemente se ha convertido en una batalla por el control del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio del Interior de Irán, Ali Zeinivand, declaró que "la diplomacia no ha sido descartada" y que aún se intercambian mensajes, sin dar más detalles, según IRNA.

Un diplomático árabe dijo que los estados del golfo Pérsico son cada vez más pesimistas sobre encontrar una salida para la escalada de hostilidades y están particularmente preocupados por la más reciente ronda de amenazas.

El diplomático dijo que los países de la región, además de Pakistán y Turquía, continúan presionando por una desescalada. Sin embargo, dijo, las posibilidades de cualquier mejora actualmente parecen sombrías. El diplomático habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación.

En declaraciones en una cumbre regional en Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció las acciones de Irán en el estrecho.

"Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo, incluida esta región", afirmó Rubio.

Rubio dijo que Estados Unidos sigue abierto a establecer negociaciones con Irán, "pero ahora mismo no parecen tomarse eso en serio", por lo que, en su lugar, el enfoque está en proteger el transporte marítimo.

En respuesta a los ataques de Irán, Estados Unidos restableció un bloqueo de los puertos iraníes.

En declaraciones desde la Oficina Oval el martes, Trump se mostró pesimista con respecto a posibles conversaciones, diciendo que Estados Unidos no tenía "ningún interés en reunirse".

Señaló que las fuerzas estadounidenses pronto podrían atacar un sitio nuclear iraní en construcción enterrado profundamente bajo una montaña.

El sitio, conocido como Pickaxe Mountain, se encuentra en el lado sur del sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, que fue bombardeado por Estados Unidos durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en 2025. Pero Pickaxe Mountain ha permanecido intacto mientras Irán continúa excavando en el sitio.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, mientras reanudaba el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico desde que Trump desechó un acuerdo nuclear de 2015 durante su primer mandato.