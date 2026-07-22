Trump rinde homenaje a militares muertos en Base Aérea Dover

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BASE DE LA FUERZA AÉREA DOVER, Delaware, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump rindió homenaje el miércoles a los cuatro militares estadounidenses que murieron en Oriente Medio y cuyos cuerpos fueron devueltos a sus familias en una base aérea en Delaware.

El mandatario saludó mientras cuatro féretros que contenían los restos de los militares eran escoltados fuera de un avión durante el traslado digno en la Base Aérea de Dover. El ritual es una de las tareas más solemnes de un comandante en jefe. Fue el tercero al que asiste Trump desde que inició la guerra en Irán en febrero.

Horas más tarde en un evento en Georgia, Trump describió el ritual como "la cosa más difícil que debo hacer".

"He estado allí muchas veces antes", dijo sobre Dover. "Esto fue, en particular, algo muy triste".

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Más temprano en el día, Trump dijo que su mensaje a las familias fue simple: "Los amamos. Amamos a su hijo", señaló Trump a los periodistas .

Trump estuvo acompañado por funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. También estuvieron presentes el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, y el senador Chris Coons, demócrata por Delaware.

Durante el ritual, los féretros, cubiertos con la bandera estadounidense, son llevados desde el avión militar que los transportó hasta vehículos que los trasladarán a la instalación mortuoria en la base. Allí, los militares son preparados para su lugar de descanso final.

Soldados muertos y detalles de los ataques

Los militares caídos eran de Hawai, Texas, Nueva York y Carolina del Norte

Dos soldados muertos en ataques de misiles y drones iraníes en Jordania fueron repatriados. También fueron devueltos los restos de un tercer miembro de las fuerzas armadas, al parecer el soldado desaparecido tras los ataques en Jordania, así como los restos de un soldado muerto en Irak durante la detonación de un dron iraní.

El Departamento de Defensa identificó a los soldados muertos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años, de Ewa Beach, Hawai, e Isabella Gonzales, de 19, de Carrollton, Texas. El soldado que desapareció tras los ataques en Jordania es Angel S. Rampersad, de 28 años, de Ozone Park, Nueva York, informó el Departamento de Defensa.

El soldado muerto en Irak fue identificado como Michael Emmanuel Swinton, de 30 años, quien vivía en Spring Lake, Carolina del Norte.

Trump dijo que la familia de Feehan aceptó su invitación para acompañarlo el miércoles en el Air Force One para su viaje a Georgia, donde vive la familia. Durante el evento en Marietta, Trump describió a Feehan como una persona "impecable" que "iba a llegar hasta lo más alto —iba a ser un general".

"Llevaremos el recuerdo de Tyler en nuestros corazones para siempre, y sólo quiero darles las gracias", dijo a los padres de Feehan. "Es un honor tenerlos aquí este día".

Trump había dicho previamente que los soldados murieron mientras protegían a Estados Unidos y a otras naciones de Irán.

"Lo sentimos muchísimo, pero ya saben, esas grandes personas, esos grandes patriotas estaban allí luchando para que Irán no pueda tener un arma nuclear", declaró Trump a los periodistas el domingo. Añadió que Estados Unidos estaba atacando a Irán "en honor" de los militares caídos.

Represalias y contexto del conflicto

Trump promete represalias por cada muerte estadounidense

Estados Unidos ha lanzado múltiples ataques de represalia contra Irán mientras se desmorona un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Trump afirmó el lunes que cada vez que Irán mata a un soldado estadounidense, "¡pagarán por esa muerte muchas veces!".

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han muerto 18 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Trump indicó el martes que, aunque casi todo el fuego entrante en Jordania fue detenido, algo logró pasar.

"Sí lograron colar algo en Jordania", expresó. "Si hubiéramos tenido otros operadores, ya saben, no habría ocurrido, lamentablemente". Añadió que " dejamos que otras personas hagan el trabajo — y a veces no sale tan bien".

Trump no explicó a quién señalaba como responsable de proteger a las fuerzas estadounidenses en Jordania.

Trump ha asistido a otras dos ceremonias para recibir restos de soldados caídos desde el inicio de la guerra, la más reciente en marzo.

Trayectorias y reconocimientos de los soldados

Soldado tenía planes de casarse con su prometida y estudiar derecho

Feehan, un primer teniente que murió el sábado, será ascendido póstumamente al rango de capitán y recibirá la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate. Estaba asignado desde Fort Bragg, Carolina del Norte, al 32º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército.

La familia de Feehan expresó en un comunicado que sus corazones quedaron destrozados por su pérdida. Recordaron a Feehan, a quien llamaban "Tivo", como alguien que "vivió más" en sus 25 años que la mayoría en toda una vida.

"Persiguió la aventura incansablemente", señaló el comunicado. "Creía profundamente en el poder del servicio militar, especialmente en lo que construye en una persona: disciplina, liderazgo, carácter".

Planeaba casarse con su prometida y estudiar derecho en la universidad después de su despliegue. La familia dijo que están iniciando una beca en su nombre.

Gonzales, quien murió el viernes, era soldado raso del 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército en Ansbach, Alemania. Se graduó el año pasado de la escuela secundaria Hebron High School en Carrollton, cerca de Dallas, informaron autoridades escolares.

Rampersad, un sargento al parecer muerto en los ataques del viernes, estaba asignado al 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército en Ansbach, Alemania.

En un breve comunicado, la familia de Rampersad la calificó como una "gigante gentil" que "defendía a quienes no podían luchar por sí mismos".

"Amaba ferozmente a su familia y vivirá en los corazones de todos a los que la conocieron", señaló el comunicado.

Deonne Jinkins, de 22 años, una amiga, dijo que Rampersad "amaba profundamente, se preocupaba genuinamente y siempre hacía que la gente se sintiera vista e importante".

Swinton, un sargento que murió el domingo, recibirá una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y una Insignia de Acción de Combate, y será ascendido a sargento de Estado Mayor. Se alistó en el Ejército en 2017 y estaba asignado al 55º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 108ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, desde Fort Bragg, Carolina del Norte.