Fijan para 1 de junio del próximo año el juicio a Maduro en EEUU

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NUEVA YORK (AP) — La fecha del juicio al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fue fijada el miércoles para el 1 de junio del próximo año, mientras sus abogados continúan oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos que lo destituyó y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

El juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha del juicio a solicitud de ambas partes. Según el cronograma, los abogados defensores podrán empezar a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación formal, mientras que Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán al tribunal el 17 de noviembre para escuchar argumentos orales sobre las mociones.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, han permanecido en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en una redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.

Ninguno habló durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos, mientras cada uno se sentaba por separado en una mesa de la defensa, rodeados por sus abogados. Ambos se han declarado inocentes. Enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

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Mientras era conducido a la sala del tribunal, Maduro saludó al personal del juez y estrechó la mano de los abogados de él y de su esposa. Visiblemente más delgado, vestido con uniforme penitenciario color canela, y con su espeso bigote, se le veía de buen ánimo, sonriendo y conversando con su abogado. Escuchó el procedimiento mediante a un intérprete al español a través de auriculares y juntó las manos en un gesto similar a una oración. Llevaba un bolígrafo negro entre los dedos de la mano derecha y tomó notas de manera esporádica en una libreta blanca.

Mientras era retirado de la sala, estrechó la mano de una persona en la galería.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada como una "operación quirúrgica de aplicación de la ley" en un caso penal presentado por primera vez hace seis años. Maduro se ha descrito como un prisionero de guerra y ha calificado su captura de secuestro.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína en el país en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

"No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país", dijo en español durante la lectura de cargos en su contra en enero.

Su abogado, Barry Pollack, ha señalado que espera impugnar la legalidad del "secuestro militar" de Maduro.

Durante la audiencia del miércoles, Pollack anunció que primero impugnará el proceso en base a razones de inmunidad soberana porque si eso prospera Maduro no tendrá que seguir litigando el caso después.

Los abogados han indicado que existen defensas legales complejas que el tribunal debe abordar antes de que pueda comenzar el juicio.

Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza.