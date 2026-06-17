Acuerdo entre Estados Unidos e Irán detiene hostilidades y abre Ormuz

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WASHINGTON (AP) — Un borrador del acuerdo entre Estados Unidos e Irán exige que Teherán diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido y eximiría las sanciones contra el país, aunque no les pondría fin de forma permanente, según funcionarios estadounidenses que leyeron a periodistas el memorando sobre el fin de la guerra.

Detalles confirmados del acuerdo

El acuerdo también abriría el estrecho de Ormuz sin peajes durante dos meses, y reafirmaría un compromiso con la "integridad territorial" de Líbano frente a la invasión de Israel contra el grupo político-paramilitar Hezbollah.

Funcionarios estadounidenses dictaron el miércoles a periodistas el memorando de entendimiento tras días de secretismo, hablando a condición de guardar el anonimato. Más tarde, la televisión estatal iraní difundió un texto que en gran medida coincide con lo que Estados Unidos dio a conocer.

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Mientras tanto, Irán dejó entrever que el documento podría ser firmado por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Semejante ceremonia representaría un paso importante para los dos países, que rompieron relaciones diplomáticas en 1980 por la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.

Según los funcionarios, el borrador del acuerdo incluye lenguaje en el que Irán acepta no desarrollar ni adquirir armas nucleares. También aborda el uranio iraní altamente enriquecido de Teherán, exigiendo como mínimo que se degrade su pureza en las propias instalaciones.

A cambio, Washington avanzará para eximir —pero no eliminar— algunas sanciones de amplio alcance contra Irán una vez que se firme el acuerdo. Este también garantiza el paso sin peajes por el estrecho sólo por 60 días, y no excluye el cobro de tarifas en el futuro, según los funcionarios estadounidenses y el borrador iraní.

¿Cómo ocurrió el cese de hostilidades en Líbano?

El documento también contiene disposiciones para garantizar la "integridad territorial" de Líbano tras los ataques más recientes de Israel contra Hezbollah en territorio libanés. El gobierno israelí ha rechazado la perspectiva de retirarse de Líbano, pero el acuerdo establece expresamente en su primer punto que las operaciones militares en Líbano deben detenerse con la firma del memorando.

En virtud del acuerdo nuclear con Irán durante el gobierno del presidente Barack Obama, del que Trump se retiró en su primer mandato, Teherán también aceptó restricciones a su programa nuclear y se comprometió a nunca construir un arma atómica. La República Islámica sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Trump genera incertidumbre sobre la firma

Mientras tanto, Trump generó cierta incertidumbre sobre si la firma se llevará a cabo según lo planeado. Al preguntársele cuán confiado estaba en que la ceremonia se realizaría, el mandatario respondió: "Nunca se sabe con los acuerdos, ¿verdad? Pero lo van a averiguar muy pronto".

Estados Unidos e Israel se lanzaron a la guerra el 28 de febrero, en parte para impedir que Irán obtuviera alguna vez un arma nuclear, aunque las metas de Trump en el conflicto han cambiado varias veces. El acuerdo preliminar detiene la guerra antes de que se alcance ese objetivo. En su lugar, abre un periodo de dos meses para negociaciones sobre el tema nuclear y parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado, mientras que Washington obtiene poco a cambio.

Permitir de inmediato que el gobierno iraní venda su petróleo libremente, y la oferta de a la larga levantar todas las sanciones, representan concesiones importantes, las cuales van mucho más allá que el acuerdo con Irán forjado en 2015. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto en su primer mandato, luego de declararlo el "peor acuerdo de la historia".

El nuevo acuerdo probablemente generará fuertes objeciones en Washington, y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien está recibiendo críticas en su país por parte de los medios, sus opositores e incluso algunos aliados a medida que surgen los detalles.

Impacto en la economía y negociaciones futuras

Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo previo a la guerra, incluido el fin de las hostilidades, la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo, y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

El acuerdo incluye el fin de los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah, el cual es respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas, porque Israel ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Teherán ha dicho que, en virtud del acuerdo, Israel debe retirarse.

La Casa Blanca y otros funcionarios estadounidenses no han publicado los términos y no han respondido a preguntas.

Trump ha citado diversos objetivos para la guerra, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nuclear y de misiles de Irán, al igual que a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También dejó entrever que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.

El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos. Aun así, Trump lo elogió.

"Nadie sabe qué es, pero es muy fuerte", declaró Trump en Francia, donde asistió a una cumbre del Grupo de los Siete.

Pero también dejó abierta la puerta a abandonarlo: "Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a arrojar bombas".

Se le han ofrecido grandes concesiones a Irán

Algunas concesiones a Irán —incluido el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados— ocurrirían gradualmente y estarían vinculadas al avance en las conversaciones nucleares, según funcionarios de Pakistán, un mediador clave. Expusieron algunos de los principales puntos del acuerdo a condición de guardar el anonimato, debido a lo delicado del asunto.

Pero, mientras tanto, Estados Unidos emitirá exenciones a las sanciones que permiten que Irán venda su petróleo libremente.

Los ingresos por exportaciones de petróleo de la República Islámica en 2024 fueron de más de 46.000 millones de dólares. Su principal comprador de crudo, China, lo ha adquirido a precios por debajo del mercado debido a su disposición a ignorar las sanciones.

Conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión sobre Irán. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones.

El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Teherán enfrenta por parte de Washington y en la ONU —incluidas las relacionadas con los programas iraníes de armas y las violaciones a los derechos humanos—, aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante. Aun así, eso es mucho más beneficioso para Irán que el acuerdo de 2015, que sólo levantó algunas sanciones a cambio de que el gobierno iraní redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

El acuerdo también le proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción: una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para el país. La entrega del dinero parece depender del avance de nuevas negociaciones.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ha dicho que las naciones árabes del golfo Pérsico invertirían esa cantidad. Pero es poco probable que esos países se muestren dispuestos a ayudar después de que Irán los atacó durante la guerra, destruyendo instalaciones petroleras y otros sitios en su territorio.

Trump reiteró el miércoles que Estados Unidos no contribuiría, y dijo que dependía de otros países si querían invertir.

El pacto proporcionaría alivio a la economía mundial

El acuerdo supone una gran victoria para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Desde entonces, los ataques iraníes contra el transporte marítimo y la amenaza a los buques prácticamente cerraron el estrecho.

El cierre de Ormuz elevó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Irán dejó salir a algunos buques que pagaron peajes, algo nunca hecho antes en el estrecho, que desde hace tiempo se considera una vía marítima internacional. Posteriormente, Washington brindó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el nivel de tráfico por el estrecho no se acercó a los previos a la guerra.

El acuerdo también estipula que Estados Unidos levantará un bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho volverá a sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en 30 días, al tiempo que reconoce que podría ser necesario destruir minas iraníes.