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Diputado de MC propone ampliar licencias de paternidad

La propuesta busca equilibrar la participación de padres en cuidados tempranos y reducir la penalización laboral a mujeres.

Por El Universal

Junio 17, 2026 05:11 p.m.
A
Diputado de MC propone ampliar licencias de paternidad
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      El diputado de Movimiento Ciudadano,

      Royfid Torres
      , presentó

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      ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas a tres leyes federales, para ampliar el otorgamiento de licencias de paternidad.
      La reforma busca sustituir el esquema actual de cinco días por un periodo que permita a los padres participar de manera efectiva en los primeros cuidados de sus hijos; es decir, llegar hasta las 12 semanas laborales con goce de sueldo progresivamente dependiendo el caso.
      Se trata de modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política Mexicana.
      En la sesión permanente, el legislador resaltó que las mujeres dedican en promedio seis horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a sólo tres horas de los hombres. Esto, precisa, reduce la participación laboral femenina; limita sus ascensos en el trabajo; deprime sus ingresos, y refuerza la llamada penalización por maternidad.
      Señaló que si la madre y el padre trabajan en la formalidad, con registro en algún sistema de seguridad social y las prestaciones asociadas, la primera cuenta con una licencia de maternidad de 84 días naturales con goce de sueldo.
      Sin embargo, evidencia que el padre recibe solamente un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un menor, y que, a diferencia de la licencia de maternidad, el permiso es financiado exclusivamente por el empleador.
      Royfid Torres propuso reformas a los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo, y adicionar los artículos 101 Bis a la Ley del Seguro Social y 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para garantizar este derecho con goce de sueldo para los trabajadores del sector privado y del servicio público federal.
      "Según el estudio The Great Realization de ManpowerGroup, en el mundo sólo uno de cada cuatro hombres busca esta prestación en sus trabajos, por lo que las mujeres continúan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres participan menos en la crianza temprana", relató.
      La iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, y luego deberá ser presentado en el pleno del Congreso CDMX para su aprobación; después el dictamen sería enviado al Congreso de la Unión para seguir su proceso parlamentario.
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