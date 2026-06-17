Diputado de MC propone ampliar licencias de paternidad

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El diputado de Movimiento Ciudadano,

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ante el Congreso de la Ciudad de México unaa tres leyes federales, para ampliar el otorgamiento de licencias de paternidad.La reforma busca sustituir el esquema actual de cinco días por un periodo que permita a los padres participar de manera efectiva en los primeros cuidados de sus hijos; es decir, llegar hasta las 12 semanas laborales conprogresivamente dependiendo el caso.Se trata de modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de la; la, y laal Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política Mexicana.En la sesión permanente, el legislador resaltó que las mujeres dedican en promedio seis horas diarias aly de cuidados, frente a sólo tres horas de los hombres. Esto, precisa, reduce la participación laboral femenina; limita sus ascensos en el trabajo; deprime sus ingresos, y refuerza la llamadaSeñaló que si la madre y el padre trabajan en la formalidad, con registro en algún sistema de seguridad social y las prestaciones asociadas, la primera cuenta con unadeconSin embargo, evidencia que el padre recibe solamente undeconpor el nacimiento o adopción de un menor, y que, a diferencia de la, el permiso es financiado exclusivamente por el empleador.propuso reformas a los artículos 132 de la, y adicionar los artículos 101 Bis a lay 28 Bis a laal Servicio del Estado, para garantizar este derecho conpara los trabajadores del sector privado y del servicio público federal."Según el estudiode, en el mundo sólo uno de cada cuatro hombres busca esta prestación en sus trabajos, por lo que las mujeres continúan con la mayor parte dely de cuidados no remunerado, mientras que los hombres participan menos en la crianza temprana", relató.La iniciativa se turnó a la, Trabajo y Previsión Social, y luego deberá ser presentado en el pleno delpara su aprobación; después el dictamen sería enviado alpara seguir su proceso parlamentario.Piden allegar con anticipación al; puertas delabrirá cuatro horas antes del encuentro