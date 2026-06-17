Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de sus áreas operativas y de investigación, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Villa de Reyes, el cual, aparentemente era utilizado como taller mecánico de motocicletas.

Durante la intervención autorizada por la autoridad judicial, agentes investigadores y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar, donde fueron localizados diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas.

Entre los objetos asegurados se encuentran artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas", equipo táctico, varios chalecos balísticos, cargadores para armas de fuego, una pechera porta cargadores y un casco táctico.

Asimismo, al interior de una camioneta localizada dentro del inmueble fueron aseguradas tres armas largas abastecidas con sus respectivos cargadores, así como diversos cargadores adicionales, artefactos metálicos y varios objetos de protección balística.

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De igual forma, fueron localizados y asegurados artefactos explosivos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para su análisis y procesamiento conforme a los protocolos establecidos.

Fotos: FGE

Además, dentro del inmueble se localizaron diversos vehículos, los cuales, también fueron asegurados para las investigaciones correspondientes. Todos los indicios fueron debidamente procesados por personal especializado, quienes realizaron el embalaje y la cadena de custodia respectiva para su incorporación a la carpeta de investigación.