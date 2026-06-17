Argentina celebra actuación de Messi en Mundial 2026

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La consagratoria actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina frente a Argelia en su sexta y última participación mundialista, con un triplete que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico en los Mundiales, disipó el escepticismo de muchos aficionados argentinos sobre la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo.

"La magia permanece intacta" es el título del diario "La Nación", que alude a un "Messi colosal", mientras que "Clarín" apela a un "Messi brillante" y en su editorial reconoce que la fiebre mundialista empieza a elevarse en un país afectado una crisis que azota la economía de los hogares y la vida de sus ciudadanos por las políticas de un gobierno acorralado por actos de corrupción.

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El primer "hat-trick" de este Mundial y de Messi en una Copa permitió dejar de lado por un momento las carencias, las miserias y el dolor cotidiano y como en el tema "Fiesta" inmortalizado por Joan Manuel Serrat, por un rato, "el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha", aunque los festejos son por ahora bastante medidos y la histórica "grieta" aún perdura.Sin desbordes, algunos de esos aficionados argentinos se convocaron en la "fan-zone" de los bosques del barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde miles entonaron juntos la "Cuarta Estrella", el nuevo "hit" mundialista que reemplaza al ya legendario "Muchachos" al son del cual la "albiceleste" de Lionel Scaloni y Lionel Messi se consagró hace cuatro años en Qatar. "... Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez... Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta...", dice la letra del nuevo tema que destaca: "Soy argentino de la cuna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón", al ritmo del tema "No me arrepiento de este amor", de la recordada Gilda.Sin ser desmedida, la euforia empieza a encenderse de la mano de una nueva hazaña de Messi, quien tras el estreno glorioso reconoció que esta experiencia supera todos sus sueños y también se ilusiona, al admitir que por motivos ajenos a lo deportivo atravesó "días difíciles" en la previa del nuevo estreno mundialista, aunque no aclaró cuál fue esa situación.En las redes sociales se disparó la ilusión con algunos memes como el que muestra la imagen de un fanático argentino enfundado en la casaca albiceleste abriendo un libro titulado "Cómo evitar la manija" (euforia) y que, una vez abierto, afirma que "no es posible", como sucedió en la provincia de La Rioja, lindera con Chile, cuyo gobernador, Ricardo Quintela, declaró feriado en la administración pública."La alegría de nuestro pueblo, merece ser celebrada", explicó el texto del decreto del gobernador peronista, uno de los que se menciona como candidatos a pelear la presidencia en las próximas elecciones, estando actualmente proscripta la líder de ese partido, expresidenta y principal referente política de este país, Cristina Fernández de Kirchner.Así como se celebra la nueva gesta de Messi, hay quienes cuestionan en las redes sociales una falta que el capitán argentino le cometió desde atrás al argelino Aissa Mandi a los 31' de juego, cuando intentaba presionarlo y le asestó un planchazo en la pantorrilla que pudo haberle costado al menos una amonestación, aunque para sus "detractores" merecía roja directa, una exageración a decir de los entendidos."Messi fue perdonado y debió ser expulsado", "Messi no debió terminar el partido, que hubiese sido completamente distinto" y "Una vergenza" son algunos de los mensajes publicados en las redes para criticar la decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak (el mismo de la final que Argentina le ganó a Francia hace cuatro años), quien ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla.Más allá de la polémica relacionada con esa jugada en particular y de algunas críticas previas por su visita a la Casa Blanca con el plantel de Inter de Miami, campeón de la MLS, apenas iniciada la guerra con Irán a la que hoy el presidente estadounidense Donald Trump intenta ponerle fin definitivamente, la actuación de Messi refrenda su condición de mito de este deporte.Así lo entiende Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs (la ciudad en la que Argentina debutó en este Mundial) que asistió al partido y al final de este sentenció que, a su juicio, el "GOAT" (el más grande de todos los tiempos) no es otro que la "Pulga", destacando el triplete que lo convirtió, además, en el jugador más longevo en celebrar un gol con la casaca "albiceleste" en un Mundial.