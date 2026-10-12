Etiopía promete cambios visibles en Tigray

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NAIROBI, Kenia.- Un exlíder de Tigray que ahora asesora al primer ministro de Etiopía prometió un "cambio visible" en la región el domingo, después de que unidades aliadas al gobierno retomaran la ciudad de Mekelle tras la reanudación de los combates con fuerzas opositoras.

Etiopía Airlines reanudó los vuelos a la ciudad de Mekelle el domingo por primera vez desde que rebeldes liderados por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray tomaron el aeropuerto el 23 de septiembre. Se retiraron el 3 de octubre, cuando combatientes aliados al gobierno entraron en la ciudad.

La reanudación de los combates ha socavado el acuerdo de paz de 2022 que puso fin a una guerra de dos años, mientras el aumento de las tensiones entre Etiopía y la vecina Eritrea ha avivado temores de un conflicto más amplio.

"Quisiera asegurarles en esta ocasión que traeremos un cambio visible, un cambio más allá de la mera esperanza", declaró Getachew Reda, asesor del primer ministro Abiy Ahmed, les a simpatizantes que lo recibieron a él y al jefe de inteligencia Redwan Hussein en el aeropuerto de Mekelle. No dio más detalles.

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La guerra de 2020-2022 en Tigray provocó alrededor de 500.000 muertes de civiles.