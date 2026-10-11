Policía polaca arresta a sospechoso de atentado contra Donald Tusk

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VARSOVIA (AP) — Las autoridades polacas arrestaron a un hombre sospechoso de tramar un atentado contra el primer ministro Donald Tusk.

Detalles confirmados sobre el arresto y la amenaza

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, hizo el anuncio el domingo pero no dio detalles sobre la identidad del hombre ni el tipo de ataque planeado.

Polonia está en máxima alerta tras una serie de apuñalamientos en escuelas esta semana, así como por temores de un posible ataque híbrido ruso para debilitar el apoyo occidental a Ucrania en su guerra contra la invasión a gran escala de Moscú.

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"El hombre que amenazó con un ataque fue detenido", escribió Tusk en X. "Gracias a la policía por una acción rápida y decisiva".

Acciones de la autoridad ante la amenaza

La policía de Polonia afirmó el domingo que recibió información sobre un posible asalto contra Tusk y el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Nos tomamos este asunto extremadamente en serio", declaró Jacek Dobrzynski, portavoz del ministro que supervisa los servicios de inteligencia de Polonia. Dijo que las autoridades consideraban que había una "alta probabilidad" de que las amenazas se llevaran a cabo.

Dobrzynski habló después de una reunión de emergencia de los servicios de seguridad, la policía y representantes del Ministerio del Interior el domingo. Dijo que la información sobre la amenaza llegó primero al servicio de protección del Estado, que luego la transmitió a la policía.

No dio más información sobre el presunto complot, pero indicó que los servicios de inteligencia estaban recibiendo un número cada vez mayor de amenazas.

Adam Szlapka, portavoz del gobierno polaco, dijo a medios polacos que Tusk se enteró de la amenaza a primera hora de la mañana del domingo. Manifestó que, aunque los funcionarios sí reciben amenazas ocasionalmente, esta era "excepcionalmente preocupante".

Tres ataques en escuelas en la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia, tuvieron lugar en cuatro días esta semana. Una persona murió y muchas resultaron heridas, incluidos niños.

En septiembre, Tusk había advertido sobre probables ataques híbridos intensificados por parte de Rusia en el flanco oriental de la OTAN. Dijo que Rusia estaba planeando ataques con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia, con el objetivo de debilitar el apoyo occidental a la lucha de Kiev contra la invasión rusa. Moscú ha negado cualquier plan de ese tipo.