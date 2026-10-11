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Personal médico convoca marcha nacional para el 13 de octubre

Además del personal médico, participan maestros de la CNTE y trabajadores de Pemex.

Por El Universal

Octubre 11, 2026 10:02 p.m.
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Personal médico convoca marcha nacional para el 13 de octubre
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      Personal médico convocó a una nueva marcha nacional pacífica a la que se sumarán trabajadores del Metro, del ISSSTE y de Pemex, así como maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

      Exigencias del personal médico

      La movilización busca que las autoridades den respuesta a sus exigencias relacionadas a obtener mejores condiciones de trabajo.

      Entre las principales demandas del personal de salud se encuentran:

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      · La destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.

      · Un aumento salarial.

      · Mejores condiciones laborales.

      · Medidas para resolver el desabasto de material médico, insumos y medicamentos.

      Detalles de la marcha y afectaciones viales

      La marcha se llevará a cabo el 13 de octubre a las 15:00 horas. En la Ciudad de México, el contingente partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

      Aunque todavía no se ha definido una ruta oficial, se prevé que los manifestantes se dirijan a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Paseo de la Reforma, como ha ocurrido en movilizaciones anteriores.

      En otros puntos del país también se realizarán manifestaciones, con horarios y lugares de concentración que variarán según la entidad.

      La movilización podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México, particularmente en las avenidas cercanas al recorrido de los manifestantes.

      Entre las vialidades que podrían registrar complicaciones se encuentran:

      · Avenida Cuauhtémoc

      · Paseo de la Reforma

      · Avenida Álvaro Obregón

      · Avenida Juárez

      · Avenida Chapultepec

      · Avenida Insurgentes Sur

      También podrían presentarse afectaciones en calles aledañas a hospitales y centros médicos de distintas alcaldías.

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