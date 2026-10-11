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Luisito Comunica protagoniza tenso momento en programa de Phoenix

El creador de contenido intentó aclarar su broma, pero la presentadora mantuvo una postura firme sobre el tema.

Por El Universal

Octubre 11, 2026 09:26 p.m.
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Luisito Comunica protagoniza tenso momento en programa de Phoenix
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido y empresario mexicano Luis Arturo Villar Sudek, conocido públicamente como Luisito Comunica, protagonizó un tenso intercambio televisivo durante su participación en el programa estadounidense "12 News" de Phoenix, Arizona.

      Luisito Comunica y la entrevista en 12 News

      El choque cultural entre el formato dinámico de las redes sociales y las directrices de la televisión tradicional quedó al descubierto cuando una broma del influencer desató un ambiente de incomodidad en el set de grabación, generando de inmediato una oleada de reacciones divididas entre los usuarios de plataformas digitales.

      Durante la entrevista emitida en el programa "12 News" (cuyo fragmento completo se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube del espacio televisivo), la presentadora solicitó al invitado que revelara un dato personal que nunca antes hubiera compartido en público.

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      Reacciones y consecuencias del comentario

      Ante la interrogante, el youtuber respondió con total seriedad: "Yo nací mujer, por ejemplo". La declaración provocó un prolongado silencio en el estudio de grabación.

      Al percatarse de la reacción de la conductora, Villar Sudek intentó aligerar el ambiente aclarando de inmediato: "No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír".

      Ante esta intervención, la presentadora se limitó a suspirar y responder con firmeza que se trataba de un tema bastante sensible, evitando profundizar o continuar con el tono humorístico del invitado.

      Aunque la entrevista original tuvo lugar el 30 de septiembre, la escena cobró fuerza mediática el 11 de octubre tras ser difundida masivamente en X (plataforma anteriormente denominada Twitter) y TikTok.

      El propio creador de contenido compartió el extracto en su perfil oficial de Instagram (donde acumula más de 32.5 millones de seguidores) bajo el breve texto "Incómodo momento", lo que impulsó una discusión entre sus seguidores y espectadores.

      Las opiniones en las plataformas digitales se polarizaron con rapidez. Por un lado, un sector de los internautas justificó el comentario catalogándolo como un chiste inofensivo que buscaba romper la rutina del formato tradicional.

      Por otro lado, diversos usuarios respaldaron la postura de la comunicadora al argumentar que la temática no debía emplearse con fines cómicos, mientras que otros calificaron la intervención como un intento fallido de humor que resulta ajeno al contexto de la televisión en directo.

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