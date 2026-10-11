Papa León XIV anuncia cirugía para extirpar nódulo en pulmón

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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV anunció el domingo que se someterá a una cirugía "en los próximos días" para extirpar un nódulo en un pulmón, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado.

El pontífice, de 71 años, indicó que el nódulo se detectó en una etapa temprana y que estaba "circunscrito". El Vaticano indicó que el tiempo de recuperación previsto tras la cirugía sería de una semana.

El papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El Vaticano no dijo exactamente cuándo se llevaría a cabo la cirugía, más allá de que sería en los primeros días de esta semana. León tiene un próximo acto principal: la misa de clausura el miércoles de una conferencia de una semana sobre el ministerio familiar, pero funcionarios del Vaticano sugirieron que podría perdérsela.

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¿Qué es un nódulo pulmonar y qué implica su detección?

Un nódulo puede ser benigno o maligno

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. A menudo, las exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con una prueba de detección de cáncer de pulmón.

"Los nódulos pulmonares son bastante comunes y a menudo son benignos, pero los nódulos benignos y cancerosos pueden tener un aspecto similar en las imágenes", explicó el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

"Cuando existe suficiente preocupación, y cuando es seguro hacerlo en función de la ubicación del nódulo y la salud general del paciente, la extirpación quirúrgica puede proporcionar un diagnóstico definitivo", señaló Liu.

Si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico es "excelente" dado que se habrá extirpado en una etapa temprana y la cirugía por sí sola podría ser todo lo que León necesite en términos de tratamiento, indicó en una entrevista.

"A menudo puede ser una bendición disfrazada extirpar ese cáncer antes de que tenga la oportunidad de crecer o de propagarse", dijo Liu.

El papa estadounidense no tiene problemas de salud conocidos y es físicamente activo. Juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo.

Detalles del procedimiento y repercusiones en la agenda papal

El líder de la Iglesia católica tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. No estaba claro si la cirugía prevista y la recuperación afectarían el itinerario, pero León dijo antes en sus declaraciones del domingo que tenía previsto ir.

En una intervención en italiano, León dijo que durante un chequeo médico reciente, "los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo".

Dio las gracias a los fieles "por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones".

La cirugía será en el hospital del papa

El predecesor de León, el papa Francisco, murió el 21 de abril de 2025, de un derrame cerebral tras una larga hospitalización provocada por una crisis respiratoria que derivó en neumonía doble. Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y se le había extirpado parte de un pulmón cuando era joven.

Se esperaba que León fuera tratado en el Hospital Gemelli de Roma, donde Francisco y otros pontífices antes que él fueron tratados y donde hay un apartamento especial para el papa. El domingo, no había señales evidentes de que el papa ya hubiera sido ingresado.

El doctor Dionysis Papadatos-Pastos, oncólogo y especialista en cáncer de pulmón de The London Clinic, subrayó que un hallazgo incidental de un nódulo pulmonar no significa cáncer de pulmón. Y, de hecho, "un nódulo bien circunscrito sí sugiere que es menos probable que sea cáncer".

Pero apuntó que el cáncer era posible y que el principal imperativo es investigar. "Lo peor que se puede hacer es ignorar un nódulo pulmonar", sostuvo en una entrevista.

Liu, el oncólogo de Georgetown, aseveró que la extirpación quirúrgica en un caso así era lo habitual, especialmente para alguien que por lo demás goza de buena salud y si el nódulo está en una ubicación de fácil acceso. Una biopsia con aguja de un nódulo pulmonar puede ser difícil y puede no proporcionar a los médicos suficiente información, dijo.

"En estos casos, la cirugía en sí, aunque pueda parecer dramática, a menudo es muy segura, muy sencilla y con una recuperación rápida", aseguró. Añadió que León debería estar en buena forma para viajar a América Latina salvo que haya complicaciones.

El doctor Massimo Di Maio, presidente de la Asociación Italiana de Oncología Médica, declaró que será importante determinar si el nódulo es benigno o maligno y, si es maligno, si se ha propagado. Cuando la enfermedad se detecta en una etapa temprana, "el objetivo... es curativo", añadió.

Dependiendo de lo que se encuentre, los posibles tratamientos pueden incluir quimioterapia y radioterapia, dijo Di Maio a la cadena privada italiana Sky TG24.

"Cuando hablamos de que algo está localizado, eso también puede referirse a la necesidad de establecer si la enfermedad está confinada a ese único sitio o si las exploraciones muestran signos de enfermedad en otras partes", indicó. Enfatizó que no ha tratado al papa y que hablaba de la enfermedad en general.

"Estar en buena forma física y saludable es sin duda un punto de partida importante para sobrellevar lo mejor posible el tratamiento, incluida la cirugía", añadió.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las pocas personas ajenas al Vaticano que visitaron a Francisco durante su larga hospitalización final, expresó su apoyo, y el del gobierno italiano, a León "mientras enfrenta este desafío en los próximos días". En un comunicado, añadió que "la serenidad y calma con las que habló de ello" eran tranquilizadoras.