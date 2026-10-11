Max Verstappen gana Gran Premio Singapur tras problemas técnicos

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SINGAPUR (AP) — Silenciado por una radio rota, Max Verstappen dejó que su manejo hablara por él en la pista.

Max Verstappen gana Gran Premio Singapur pese a dificultades técnicas

Verstappen corrió con fuerza hacia la primera curva y luego se encaminó con tranquilidad a la meta para ganar el domingo el Gran Premio de Singapur y conseguir victorias consecutivas en la Fórmula Uno.

El neerlandés había expresado su preocupación por las "horrendas" largadas de su auto Red Bull y volvió a salir lento desde la primera posición de parrilla, pero logró encerrar a Charles Leclerc hacia el interior al dirigirse a la primera curva y mantuvo el liderato.

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Leclerc fue segundo, mientras Verstappen dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado. El piloto de Red Bull ganó por primera vez en su carrera un Gran Premio en Singapur después de 10 intentos.

"Ha tomado un tiempo", admitió Verstappen, y añadió que su largada fue "apenas lo suficientemente buena".

Después de la largada, la principal preocupación de Verstappen pareció ser una radio rota que dejó a Red Bull sin poder escucharlo. El ingeniero de carrera GianPiero Lambiase recurrió a hacerle a Verstappen preguntas que pudiera responder sí o no presionando el botón de transmisión de su radio.

Leclerc fue segundo para su primer podio desde julio y detrás de él, hubo acción cuando Kimi Antonelli superó a Lando Norris y a Lewis Hamilton para terminar tercero y ampliar su ventaja en la clasificación general.

Kimi Antonelli amplía ventaja en campeonato tras podio en Singapur

Su compañero de Mercedes, George Russell, avanzó entre el pelotón hasta el noveno puesto después de haber arrancado desde el fondo.

Eso significa que Antonelli ahora podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1 tan pronto como en la próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre.

"Sé que está muy cerca. Sé que está ahí, pero sólo necesito asegurarme de que sigo haciendo lo mejor que puedo", dijo Antonelli. "Este fin de semana, no he manejado particularmente tan bien. Sentí que podría haber hecho un mejor trabajo."

La suerte vuelve a favorecer a Antonelli

Una vez más, Antonelli pareció tener toda la suerte de Mercedes y Russell nada de ella.

El italiano marchaba quinto, con Norris y Hamilton por delante, cuando los dos pilotos británicos cometieron errores costosos.

Hamilton se salió de la pista al defenderse de Norris, quien pareció sobresaltarse y también se abrió, lo que permitió a Antonelli preparar un adelantamiento sobre Norris antes de superar a Hamilton una vuelta después, mientras el siete veces campeón batallaba con neumáticos viejos.

El italiano se mantuvo en pista pese al sobrecalentamiento de los frenos —"incluso podía olerlo" dijo— y también tuvo que estar atento porque estaba al borde de una penalización por salirse de la pista demasiadas veces, pero a partir de entonces se mantuvo justo del lado correcto de la línea.

Russell, mientras tanto, aún sufría las secuelas de la falla de motor de la semana pasada debido a que se vio en la necesidad de cambiar su unidad de potencia que llevó una penalización que lo envió al fondo de la parrilla para la largada de la carrera del domingo.

Russell progresó bien al inicio y se abrió paso entre el pelotón hasta el séptimo puesto, pero tuvo una dosis de mala suerte cuando decidió entrar a boxes para cambiar a neumáticos frescos justo cuando terminó un auto de seguridad virtual y que le obligó a volver a pelear para remontar desde el décimo puesto.

George Russell remonta desde el fondo en Gran Premio Singapur

Hamilton retrocede y se disculpa

Norris fue cuarto para McLaren y su compañero Oscar Piastri superó en la última vuelta a un tribulado Hamilton para terminar quinto. Hamilton se disculpó con el equipo, diciendo que había sido su decisión en la estrategia quedarse afuera con neumáticos desgastados.

A pesar de que ambos pilotos superaron a Hamilton al final, fue otra carrera con McLaren muy lejos del ritmo, aunque al menos sin el drama de la colisión de Norris con Piastri el sábado.

Liam Lawson fue séptimo para Racing Bulls, Nico Hulkenberg octavo para Audi, Russell noveno y el compañero de Verstappen, Isack Hadjar, se recuperó para terminar décimo después de haber arrancado desde el carril de pits.

Lo que Antonelli necesita para el título

Antonelli está al borde de convertirse en el campeón más joven de la F1 a los 20 años y el primer italiano en ganar el título desde 1953. Lidera a Russell por 102 puntos y a Hamilton por 111.

Es posible que eso ocurra en el Circuit of the Americas el 25 de octubre, pero es muy poco probable.

Para llevarse el título en Texas, Antonelli no sólo tendría que ganar el Gran Premio de Estados Unidos con un auto Mercedes que ha estado nervioso e impredecible desde las recientes mejoras. Para una ventaja inalcanzable de 125 puntos, también necesitaría que Russell terminara noveno o peor, y que Hamilton no quedara más arriba del quinto puesto.