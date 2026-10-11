Miguel Rojas vuelve al roster de Dodgers para NLCS

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MILWAUKEE (AP) — El venezolano Miguel Rojas fue incluido en el roster de los Dodgers de Los Ángeles para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, después de haber estado fuera por dolor en la parte baja de la espalda.

Roster de Dodgers para la Serie de Campeonato

El zurdo Justin Wrobleski también forma parte del roster de los Dodgers para el duelo ante Milwaukee. Los Cerveceros mantuvieron el mismo grupo de 26 jugadores que tuvieron para su serie divisional de la Liga Nacional contra San Diego.

El Juego 1 de la NLCS se disputa la noche del domingo.

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Estado físico y desempeño de Miguel Rojas

A Rojas le realizaron pruebas después de que salió durante la victoria 3-1 de los Dodgers en Atlanta en el Juego 3 de la serie divisional de la Liga Nacional. Las imágenes mostraron en su mayoría problemas previos de espalda.

El infielder veterano entrenó con Los Ángeles el sábado en el American Family Field, y el mánager Dave Roberts indicó que Rojas probablemente formaría parte del roster de la NLCS.

El jugador de 37 años conectó el jonrón del empate en la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial el año pasado en Toronto, para ayudar a los Dodgers a ganar su segundo campeonato consecutivo. Ha manifestado que se inclina por retirarse al final de la temporada.

La incorporación de Wrobleski le da a los Dodgers 13 lanzadores en su roster de la NLCS, después de que llevaron 12 para su serie contra los Bravos. Wrobleski, de 26 años, tuvo marca de 12-5 con efectividad de 3,66 en 22 aperturas y seis apariciones como relevista este año, y fue seleccionado por primera vez al equipo de estrellas de la Liga Nacional.

El infielder Hyeseong Kim quedó fuera del roster de los Dodgers para la NLCS. Participó en un juego contra Atlanta como reemplazo defensivo.