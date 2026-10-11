Clayface, villano de DC Comics llega al cine con terror corporal

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El universo de DC Comics resguarda una amplia galería de antagonistas, entre los cuales destaca Clayface, por su trágico trasfondo y la complejidad intrínseca de su origen.

Origen y versiones de Clayface en DC Comics

A diferencia de otros rivales del "Caballero de la Noche", la entidad no se limita a un solo individuo, sino que representa una identidad adoptada por al menos ocho personajes distintos dentro del material impreso.

Ante la expectativa generada por la primera adaptación cinematográfica en acción real a cargo de DC Studios (bajo la dirección de James Watkins, el guion de Mike Flanagan y la producción ejecutiva de James Gunn y Matt Reeves), la industria cinematográfica apuesta por explorar el género del terror corporal (body horror) a través de esta figura.

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Para comprender el trasfondo de la producción fílmica, resulta indispensable distinguir las dos versiones emblemáticas publicadas en los comics, cuyas características principales fueron combinadas para estructurar la trama cinematográfica.

En 1940 debutó Basil Karlo, un actor de películas de terror clásico que cometió una serie de crímenes al enterarse de que realizarían una adaptación de su obra más famosa sin su participación. Dicha encarnación carecía de superpoderes y empleaba únicamente disfraces y máscaras de arcilla.

Posteriormente, en 1961, se introdujo a Matt Hagen, un buscador de tesoros cuya estructura corporal mutó al entrar en contacto con un compuesto protoplásmico radiactivo.

Trama y características de la película de Clayface

La película toma la identidad y el trágico destino de Matt Hagen (interpretado en la pantalla por Tom Rhys Harries), pero adopta la profesión artística de Basil Karlo. Este enfoque sigue el modelo conceptual de "Hazaña de barro", un célebre episodio perteneciente a "Batman: La serie animada".

De acuerdo con la información del metraje y la descripción del proyecto, la historia sigue a un joven actor de Gotham que sufre un ataque criminal que le desfigura el rostro. En su afán por recuperar su carrera, se somete a un tratamiento experimental impartido por una científica renegada (interpretada por Naomi Ackie).

Aunque el procedimiento restaura su apariencia inicialmente, el compuesto altera su estructura molecular celular y corrompe su percepción mental, desencadenando una espiral de venganza con una clasificación para adultos (Clasificación R).

En su estado mutado, el personaje despliega capacidades de nivel metahumano que desafían el combate convencional. La masa física de su organismo le permite ejecutar un cambio de forma absoluto, replicando con exactitud la fisonomía, la voz y los rasgos de cualquier individuo para infiltrarse en diversos entornos (algo así como "Mistyc" de X-men).

Paralelamente, la densidad maleable de su anatomía le otorga inmunidad frente a los impactos de bala o agresiones físicas directas, los cuales simplemente se hunden en su cuerpo sin generar daño permanente.

Asimismo, el personaje moldea sus extremidades para convertirlas en armas biológicas (tales como mazos, hachas o cuchillas) e incrementa su masa corporal hasta alcanzar dimensiones colosales.

Debido a que la fuerza bruta resulta ineficaz contra estas propiedades físicas, las resoluciones argumentales tradicionales señalan que el combate contra esta criatura requiere la aplicación de congelantes químicos, descargas eléctricas extremas o solventes especializados para alterar la viscosidad de su estructura.