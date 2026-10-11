Fox Sports México cambiará de nombre tras disputa legal

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- La cadena FOX Sports México cambiaría de nombre luego de los problemas legales que ha enfrentado Grupo Lauman en los últimos meses.

Fox Sports México cambio de nombre y negociación con beIN Sports

De acuerdo con Récord y el periodista Manuel Arroyo, ahora FOX Sports México se convertirá en beIN Sports, después de una negociación para mantener a la cadena en territorio mexicano. Sin embargo, todavía no hay fecha para hacer oficial el anuncio.

Otro de los aspectos importantes que siguen sin revelarse es la programación con la que beIN Sports tomaría el control, así como los torneos y competencias que ofrecerían como parte de su paquete de derechos de transmisión.

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Vencimiento de uso de marca y disputa legal

¿Por qué FOX Sports cambiará de nombre en México?

En 2021, Grupo Lauman adquirió Fox Sports México, pero el acuerdo del uso de la marca vence el próximo 10 de noviembre de 2026. Además, en el último año ha sido parte de una disputa legal con FOX Corporation por dicho uso de marca y por adeudos en torno a derechos de transmisión como los de Liga MX con equipos como Pachuca y León, así como de NFL y Fórmula 1.