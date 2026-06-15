EU e Irán anuncian acuerdo de paz

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Washington.- Estados Unidos e Irán anunciaron ayer un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

apertura de Ormuz

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Según anunció el propio Trump en la red social Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió en Truth Social.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento fue completado y aseguró que pronto será publicado para que el pueblo iraní pueda consultar "los logros" alcanzados. Advirtió, sin embargo, que "Irán responderá decisivamente dondequiera que haya un incumplimiento por parte de Washington".

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacado mediador en los últimos meses, explicó que, tras la firma de la próxima semana, comenzarán las conversaciones técnicas para implementar el acuerdo.