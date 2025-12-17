EU sanciona al Cártel de Santa Rosa y a "El Marro"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y contra su líder, José Antonio Yepez Ortiz, alias "El Marro".

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que el cártel obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato y denunció que el conflicto entre Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo en esa entidad ha convertido al estado en "uno de los más mortíferos de México".

Las actividades de Cártel Santa Rosa de Lima también contribuyen a la existencia de un "mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales".

"El presidente Trump prometió perseguir la eliminación total de los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en el comunicado. "Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está aislando de forma agresiva a estos delincuentes del sistema financiero estadounidense. No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y blanqueando dinero, lo encontraremos y lo detendremos".

El comunicado destaca que el robo de combustible, incluido el contrabando de petróleo crudo (huachicol), es la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos, que el combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y América Central y que con este esquema, los cárteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, alimentan la violencia y la corrupción desenfrenadas en todo México y socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos.

Según el Tesoro, el CSRL está involucrado, además de en el robo de combustible y la violencia que se vive en Guanajuato, en el tráfico de drogas, incluyendo tráfico de heroína a Estados Unidos.

Sobre "El Marro", el Tesoro señala que antes de su detención, en 2020, era uno de los criminales más buscados de México debido al robo de petróleo a escala industrial por parte del CSRL. En 2022, fue condenado a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de secuestro. Todavía se enfrenta a acusaciones de crimen organizado, blanqueo de capitales, extracción ilegal de combustible, intento de homicidio y más.

El comunicado denuncia que, a pesar de haber sido detenido, "El Marro" sigue activo en el CSRL desde la cárcel, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Ayudó a establecer la alianza del CSRL con el Cártel del Golfo desde la cárcel.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

También se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica expedida por la OFAC, o que estén exentas, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por ellos) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de personas bloqueadas.