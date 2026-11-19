EU y Venezuela restablecerán lazos militares
Firman acuerdo para capacitar e intercambiar inteligencia
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CARACAS.- Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para restablecer sus lazos militares, desde la capacitación hasta el intercambio de inteligencia, anunció el miércoles en Caracas el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a los gobernantes interinos de la nación sudamericana.
Hegseth destacó cómo, en enero, las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro , y señaló ante una audiencia de diplomáticos y oficiales militares de ambos países que, ahora, Venezuela "ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio en materia de seguridad que acata nuestras directrices".
Elogió también la "estrecha cooperación" con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la cual les permitió a los funcionarios "estabilizar a Venezuela y librarla de los narcoterroristas de una vez por todas", en referencia a los narcotraficantes.
La visita de Hegseth, la más reciente en una serie de visitas a Venezuela por parte de miembros del gabinete del presidente Donald Trump, pone de relieve a los empeños del gobierno de Trump para profundizar su influencia en el país sudamericano. Trump dijo en agosto que Hegseth ayudó a negociar un acuerdo de gran alcance para que Estados Unidos tomara el control de algunas reservas petroleras venezolanas .
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Hegseth elogia el acuerdo petrolero
El jefe del Pentágono elogió el acuerdo energético, al hacer referencia a otra destacada acción militar del gobierno de Trump este año: la guerra contra Irán. El conflicto ha alterado los suministros globales de energía a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial en el golfo Pérsico, lo que provocó un alza en los precios de la gasolina y contribuyó a las severas pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de este mes.
El acuerdo petrolero con Venezuela "hace que el estrecho de Ormuz sea un factor irrelevante para el hemisferio occidental", aseguró Hegseth en la embajada de Estados Unidos en Caracas.
En la reunión con Hegseth, Rodríguez aseguró que el acuerdo permite "el desarrollo energético de nuestros países" y una situación "donde se beneficia el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela".
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