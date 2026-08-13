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Evacúan a más de 200 de ferry en llamas

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Evacúan a más de 200 de ferry en llamas
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      YAKARTA.- Equipos de socorristas rescataron a 211 personas y recuperaron el cuerpo de una pasajera de un ferry que se incendió el miércoles en medio de aguas agitadas cerca de la isla de Bali, Indonesia, informaron 

      las autoridades.

      La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate difundió videos en los que se podía ver a personas con chalecos salvavidas apiñadas en una balsa inflable durante la operación de rescate en altamar, mientras al fondo se veía una columna de humo negro que salía de la embarcación.

      De acuerdo con la agencia, los socorristas habían rescatado hasta la madrugada del jueves a 211 personas de la embarcación, incluidos siete turistas extranjeros. También recuperaron el cuerpo de una joven de 19 años de nacionalidad indonesia.

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      El transbordador Putri Yasmin partió de Bali rumbo a la isla vecina de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, cuando estalló el incendio a eso de las 4:15 de la madrugada del miércoles. La embarcación también transportaba 44 vehículos y 53 motocicletas.

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