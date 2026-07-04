Evacuan a miles por incendio en Colorado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pueblo, Colorado.- Un incendio forestal que arde al suroeste de Denver obligó a evacuar a miles de residentes y destruyó más de 160 estructuras hasta el viernes, mientras vientos erráticos empujaban las llamas a través de dos condados de Colorado.

El incendio Aspen Acres es uno de unos 40 grandes incendios no contenidos que arden en su mayoría en el oeste de Estados Unidos, avivados por meses de clima seco y una falta récord de nieve el invierno pasado en algunos lugares.

El personal de bomberos estaba recogiendo agua del embalse de Pueblo para combatir el incendio Aspen Acres, que se había expandido a unos 297 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas) para la tarde del viernes, aún sin ningún grado de contención.

Se ordenó evacuar todo Colorado City, una comunidad no incorporada de unos 2.200 habitantes, así como los pueblos de Beulah, Rye y San Isabel, según la policía del condado Pueblo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Unos 50 soldados de la Guardia Nacional serán enviados durante el viernes para ayudar a dotar de personal los puntos de control en carreteras de los condados Custer y Pueblo.

Los miembros de la Guardia Nacional también ayudarán a los guardabosques de parques estatales mientras incorporan embarcaciones adicionales para mantener a los navegantes alejados de las operaciones de recolección de agua.