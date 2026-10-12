Evacuan aldeas tras crecidas de río en Nepal

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KATMANDÚ, Nepal.- Los residentes a lo largo del río Budhi Gandaki, en el centro-norte de Nepal, evacuaron después de que inundaciones repentinas destruyeron viviendas y otras estructuras en la zona.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres evacuó a algunos habitantes y advirtió a otros que se trasladaran a zonas más seguras, mientras permanecían en alerta hasta última hora.

No hubo informes inmediatos de víctimas.

La agencia de gestión de desastres intenta determinar la causa de la crecida repentina en el río Budhi Gandaki, que desemboca en el río Trishuli y es una vía fluvial clave cerca de la capital, Katmandú.

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Videos en redes sociales muestran casas y cobertizos arrastrados por el río crecido, que fluye entre altas montañas. No estaba claro de inmediato cuántas de las pequeñas aldeas de la zona montañosa resultaron afectadas. Publicaciones en redes sociales indican que la advertencia del gobierno motivó una evacuación en Arughat, una localidad ribereña situada en la carretera que conecta Katmandú con otras partes del país.

Nepal aún trabaja en la recuperación de una devastadora inundación en agosto.