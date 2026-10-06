Alemania detiene a exjefe de inteligencia por sospecha de traición

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Alemania detuvo el martes a un exjefe de la inteligencia exterior bajo sospecha de pasar secretos de Estado a un servicio de espionaje extranjero, informó la fiscalía federal.

Detención y cargos contra August Hanning

August Hanning, quien dirigió el Servicio Federal de Inteligencia (BND) de 1998 a 2005, es "fuertemente sospechoso de espionaje como traición, obtención de secretos de Estado, intento de traición y espionaje", indicó la fiscalía federal en un comunicado.

Hanning, de 80 años, fue detenido en Bad Toelz-Wolfratshausen, en el sur de Alemania. Un exasistente, identificado como Manfred D., también fue arrestado el martes en Steinfurt, en el oeste de Alemania y ha sido acusado de complicidad en intento de traición y espionaje como traición.

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"En una ocasión, se sospecha que el señor Hanning utilizó información clasificada para preparar un análisis para un empleado de un servicio de inteligencia extranjero", dijo más tarde el martes a la emisora alemana RTL Ines Peterson, portavoz de la fiscalía federal.

"En otra ocasión, se alega que transmitió información tras un intercambio extenso —también con un empleado de otro servicio de inteligencia".

Ni Peterson ni el comunicado anterior de la fiscalía revelaron exactamente para quién se sospecha que espiaban los dos hombres o a qué servicios de inteligencia extranjeros proporcionaron información clasificada.

Las viviendas de ambos hombres fueron registradas el martes.

Rol de Manfred D. y entrega de documentos

La fiscalía indicó que Manfred D. trabajó como jefe de gabinete de Hanning y posteriormente ejerció como jefe de gabinete de varios presidentes posteriores del BND desde 2012 hasta 2026.

"En su función, tenía acceso a información confidencial", señaló la fiscalía.

Se cree que ambos sospechosos acordaron, en 2010, que Manfred D. transmitiera de forma continua información valiosa del BND a Hanning "a cambio de una remuneración", indicó el comunicado.

"Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para ser utilizada exclusivamente por el servicio federal de inteligencia con fines internos, en particular para reportes informativos de inteligencia al poder ejecutivo", alega el comunicado.

Hanning utilizó la información en su trabajo privado de consultoría y Manfred D., quien de acuerdo con las normas de privacidad alemanas no puede ser identificado por su nombre completo, proporcionó a Hanning información clasificada hasta junio de 2022, dijo Peterson.

Investigación vinculada a caso de secuestro

Se sospecha que Hanning está implicado en un destacado caso de secuestro de menores.

Hanning fue objeto de escrutinio en una investigación separada sobre el secuestro de los hijos de la empresaria de Hamburgo, Christina Block, de su exesposo en Dinamarca en enero de 2024, en una disputa de custodia que había estado en curso durante varios años.

La investigación de ese caso condujo a las detenciones del martes.

La fiscalía federal indicó que la pesquisa actual deriva de pruebas encontradas durante un registro de la vivienda de Hanning en relación con ese caso.

Según la agencia de noticias alemana dpa, Hanning y un funcionario retirado de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Hamburgo son sospechosos de haber aceptado un encargo de Block en 2022 para secuestrar a sus hijos cuando eran ejecutivos de una empresa de seguridad, anunció la fiscalía en el otoño de 2025.

Los Block son una destacada familia de Hamburgo, más conocida por su popular cadena nacional de asadores Block House. El juicio de custodia ha recibido mucha atención en el país, y los tabloides alemanes ofrecieron una amplia cobertura desde el tribunal.

Un mensaje al BND para solicitar comentarios no fue respondido.

Reacciones y llamado a investigación

Un legislador opositor alemán, Konstantin von Notz, expresó conmoción por las acusaciones contra Hanning y pidió una investigación rápida.

"Esta es una historia contundente y profundamente inquietante", dijo von Notz, miembro del partido Los Verdes y también del comité del parlamento alemán que supervisa los servicios de inteligencia.

"Esperamos una investigación rápida y exhaustiva sobre las graves acusaciones formuladas contra el exjefe del BND Hanning", expresó a Spiegel Online.

"Hemos estado criticando durante años las dudosas y amplias actividades de cabildeo de exaltos funcionarios y de quienes tenían las más altas autorizaciones de seguridad en Alemania", dijo, y pidió prohibir que exfuncionarios con autorizaciones de seguridad se dediquen al trabajo privado de consultoría después de dejar el cargo, informó Spiegel Online.