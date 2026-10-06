Seduvop planea viaducto para Villa Magna

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El proyecto del viaducto de Villa Magna, desarrollado por el Gobierno del Estado, es distinto a una propuesta presentada por el ayuntamiento capitalino, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Gobierno municipal mantiene pausa en plan vialidad Villa Magna

Este fin de semana, el gobierno municipal confirmó que mantiene en pausa un plan de intervención en dicha vialidad, porque desconoce si se trata de la misma obra pretendida por el Poder Ejecutivo.

Sumado a ello, en meses anteriores el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la edificación de la infraestructura estaba pactada a ejecutarse con la alcaldía capitalina, sin embargo, al final solo la llevará a cabo la administración estatal.

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Seduvop confirma independencia de proyectos y coordinación con CFE

Al respecto, la Seduvop precisó en comunicado de prensa que, al tratarse de un planteamiento estatal diferente al del ayuntamiento, significa que ambos proyectos ejecutivos son independientes.

Con independencia de ello, anunció que continuará con la revisión técnica para establecer las obras, adecuaciones y etapas que permitan mejorar la movilidad en este punto del Circuito Potosí o Anillo Periférico Poniente.

Informó que, en la actualidad continúan los análisis técnicos necesarios para definir las características de la obra y las intervenciones que permitan agilizar el tránsito en la zona durante las perforaciones.

"La Seduvop mantiene coordinación técnica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la infraestructura de alta tensión existente en el área y determinar, en caso de requerirse, las acciones necesarias para su reubicación durante la ejecución de la obra", concluyó.