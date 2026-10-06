Ucrania lanza casi 900 drones contra Rusia en varias regiones

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Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche casi 900 drones ucranianos sobre múltiples regiones del país, así como sobre la península de Crimea, ocupada por Rusia, y el mar de Azov, informó el martes el Ministerio de Defensa en Moscú.

Reportes de medios no confirmados señalaron que un importante depósito de combustible en la región de Moscú estaba en llamas tras el ataque, que dejó dos muertos.

Los drones de largo alcance desarrollados en Ucrania y, cada vez más, los misiles, han permitido a Kiev atacar el territorio ruso durante los más de 4 años y medio transcurridos desde que las fuerzas de Moscú lanzaron una invasión a gran escala. Ha atacado objetivos tan lejanos como los Urales y Siberia.

La superioridad aérea del ejército ruso, más grande, durante la guerra ha hecho que los ataques aéreos contra zonas civiles de Ucrania sean algo habitual.

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Funcionarios ucranianos se preparan ahora para lo que el presidente Volodymyr Zelenskyy describió el martes como un próximo ataque aéreo "masivo" por parte de Rusia.

"Hoy recibimos inteligencia actualizada sobre los preparativos de Rusia para un ataque masivo. Estamos preparando contramedidas", dijo Zelenskyy en redes sociales. "Fijamos plazos para una parte significativa de las tareas, y las de mayor prioridad ya se están implementando".

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo la semana pasada que Kiev estima que Rusia mantiene 600 misiles balísticos en reserva y puede producir hasta 140 misiles balísticos al mes. Sin munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, que escasea, Ucrania está a merced de las armas balísticas de Rusia.

Ucrania lanza más de 700 drones hacia la región de Moscú

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que 650 drones volaron hacia la región de Moscú entre la noche del lunes y la mañana del martes. La mayoría fue destruida muy lejos, y 105 fueron derribados cuando se aproximaban a la ciudad, indicó.

Más tarde, Sobyanin informó que otros 68 drones que tenían como objetivo Moscú fueron derribados de día en la mañana del martes.

Ucrania ha atacado con regularidad refinerías de petróleo y depósitos de almacenamiento rusos, y el fin de semana pasado aseguró que había inutilizado el 51% de la capacidad rusa de refinar de petróleo. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente. El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo la semana pasada que los ataques le habían costado a Rusia aproximadamente el 1% de su producto interno bruto.

Rusia ha sido tradicionalmente el tercer mayor productor mundial de combustibles refinados a partir de crudo, después de Estados Unidos y China. El Kremlin ha prohibido las exportaciones de diésel debido a los ataques ucranianos, lo que ha empujado al alza los precios globales. Eso llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a instar el mes pasado a Ucrania a dejar de atacar las refinerías rusas.

Después de atacar puentes en Kiev, Rusia apunta a un puente en el sur

Rusia atacó uno de los puentes sobre el río Dniéper en la ciudad sureña de Zaporiyia, después de varios días de ataques a puentes en la capital ucraniana, Kiev, como parte de una campaña para dificultar la vida civil, según Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional.

El tráfico a través del puente fue suspendido temporalmente como resultado del ataque, precisó.

Semikin indicó que un ataque ruso nocturno contra un edificio residencial en Zaporiyia hirió a cinco personas y que un ataque diurno contra un almacén en la ciudad provocó un gran incendio.

Las fuerzas rusas también intentan estrangular el transporte marítimo en los puertos ucranianos del mar Negro, privando a Kiev de ingresos vitales por exportaciones de grano.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas atacaron durante la noche objetivos en la región sureña ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, con drones. El ministerio sostuvo que fue alcanzado un depósito de municiones, así como un buque granelero en el puerto de Chornomorsk que transportaba bienes de doble uso y la infraestructura portuaria en Izmail.

Un ataque con drones ruso alcanzó un buque de carga que enarbolaba la bandera de las Islas Marshall en el mar Negro, matando a una persona e hiriendo a otras siete, dijo el gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper. La embarcación transportaba aceite de colza, indicó.

Moscú se opone a una mayor presencia de EEUU en Lituania

Preguntado sobre la oferta de Lituania de albergar una base militar estadounidense y sobre la votación del parlamento lituano de un proyecto de ley para permitir el despliegue de armas nucleares en el país, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esas medidas aumentarían las tensiones.

"Si la infraestructura militar perteneciente a un miembro clave de la OTAN se acerca a nuestras fronteras, entonces, naturalmente, esto sólo puede percibirse como un paso hacia el aumento de las tensiones, al igual que el despliegue de armas nucleares en el territorio de un estado vecino", dijo Peskov a los periodistas.

Trump dijo el lunes que consideraría establecer una base militar estadounidense permanente en Lituania, uno de tres pequeños estados bálticos considerados particularmente vulnerables a Rusia .

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el mes pasado que Moscú está planeando ataques híbridos con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia y Lituania.